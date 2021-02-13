коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 200 964 случая:

в городе Нур-Султане — 23 686 (+95),

в городе Алматы — 23 426 (+116),

в ВКО — 21 053 (+45),

в Атырауской области — 16 643 (+48),

в Павлодарской области — 16 100 (+150),

в Карагандинской области — 14 639 (+60),

в Акмолинской области — 12 504 (+75),

в ЗКО — 12 009 (+62),

в СКО — 11 754 (+59),

в Костанайской области — 11 287 (+77),

в Алматинской области — 10 017 (+63),

в городе Шымкенте — 5991 (+7),

в Жамбылской области — 5734 (+15),

в Туркестанской области — 4205 (+4),

в Мангистауской области — 4145 (+3),

в Актюбинской области — 4074 (+23),

в Кызылординской области — 3697 (+18).

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