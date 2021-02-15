За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 772 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 92, город Алматы — 102, город Шымкент — 13, Акмолинская область — 64, Актюбинская область — 13, Алматинская область — 61, Атырауская область — 38, Восточно-Казахстанская область — 53, Жамбылская область — 16, Западно-Казахстанская область — 38, Карагандинская область — 40, Костанайская область — 73, Кызылординская область — 13, Мангистауская область — 7, Павлодарская область — 101, Северо-Казахстанская область — 42, Туркестанская область — 6.
Всего в стране выявлено 202573 заболевших.