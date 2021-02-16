15 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 19 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, РФ, Республики Беларусь, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 2 094 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 711 человек, без справок прибыло 383 гражданина РК.

В аэропорт Нур-Султана – 10 рейсов, 899 пассажиров, со справками — 776, без справок — 123.

в аэропорт Алматы – 6 рейсов, 916 пассажиров, со справками — 742, без справок — 174;

в аэропорт Актау – 2 рейса, 144 пассажира, со справками — 142, без справок — 2;

в аэропорт Уральска – 1 рейс, 135 пассажиров, со справками — 51, без справок — 84.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 557 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.