Пошаговое руководство по использованию ЕПВ на лечение на enpf-otbasy.kz
1. В личном кабинете ЕНПФ, ознакомьтесь с суммой свыше порога достаточности, которую планируете использовать на лечение;
2. Откройте специальный счет в мобильном приложении ЖССБ 24 или через видеобанкинг на сайте банка.
3. Авторизуйтесь на платформе enpf-otbasy.kz с ЭЦП. Предварительно установите на ПК сертификаты NCAlayer.
4. В личном кабинете онлайн-платформы определите цель на которую планируете использовать пенсионные накопления/в случае уступки пенсионных накоплений — выберете уступку близкому родственнику.
С помощью ЭЦП подпишите все необходимые заявления;
5. В течение 2-х рабочих дней Отбасы Банк рассматривает заявление, в течение 5-ти рабочих дней ЕНПФ переводит средства на специальный счёт;
6. После поступления средств ЕПВ на спецсчет, обратитесь по месту прикрепления в больницу;
7. Получите заключение с согласием специальной врачебной комиссии;
8. Выберите медицинскую организацию, в т.ч. зарубежную и заключить договор об оказании услуг;
9. Прикрепите скандоговор и заключение врачебной комиссии в PDF-формате через личный кабинет онлайн-платформы enpf-otbasy.kz
10. Подпишите заявление с помощью ЭЦП-подписи и подайте заявку;
11. В случае не предоставления подтверждающих документов, в течение 45-ти дней, средства со спецсчета будут зачислены обратно на счёт ЕНПФ.