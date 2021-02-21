Пошаговое руководство по использованию ЕПВ на лечение на enpf-otbasy.kz

1. В личном кабинете ЕНПФ, ознакомьтесь с суммой свыше порога достаточности, которую планируете использовать на лечение;

2. Откройте специальный счет в мобильном приложении ЖССБ 24 или через видеобанкинг на сайте банка.

3. Авторизуйтесь на платформе enpf-otbasy.kz с ЭЦП. Предварительно установите на ПК сертификаты NCAlayer.

4. В личном кабинете онлайн-платформы определите цель на которую планируете использовать пенсионные накопления/в случае уступки пенсионных накоплений — выберете уступку близкому родственнику.

С помощью ЭЦП подпишите все необходимые заявления;

5. В течение 2-х рабочих дней Отбасы Банк рассматривает заявление, в течение 5-ти рабочих дней ЕНПФ переводит средства на специальный счёт;

6. После поступления средств ЕПВ на спецсчет, обратитесь по месту прикрепления в больницу;

7. Получите заключение с согласием специальной врачебной комиссии;

8. Выберите медицинскую организацию, в т.ч. зарубежную и заключить договор об оказании услуг;

9. Прикрепите скандоговор и заключение врачебной комиссии в PDF-формате через личный кабинет онлайн-платформы enpf-otbasy.kz

10. Подпишите заявление с помощью ЭЦП-подписи и подайте заявку;

11. В случае не предоставления подтверждающих документов, в течение 45-ти дней, средства со спецсчета будут зачислены обратно на счёт ЕНПФ.