Возгорание обшивки выхлопной трубы левого главного двигателя произошло 8 февраля на судне «Туркестан», следовавшем по маршруту из порта Говсан (Азербайджан) в порт Актау.

Пожар произошел за пределами территориальных вод Республики Азербайджан в 30 милях от острова Чилов.

Экипаж 10 человек (4 граждан РК, 6 граждан РФ). Пострадавших нет.

Груза на борту нет.

Тушение пожара произведено стационарной системой углекислотного объемного пожаротушения. Пожар потушен. Из-за повреждений запуск главного двигателя не возможен. Судно было лишено хода. Критических разрушении, нарушение целостности корпуса, водотечности нет.

9 февраля организована буксировка с помощью буксира «ЯРЕНГА».

10 февраля «Туркестан» отбуксирован в порт Зира (Азербайджан) для производства расследования и ремонта.

В настоящее время судно безопасно ошвартовано у причала.