С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, на юго-западе и юго-востоке – осадки (дождь, снег).

Лишь на юге и севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Алматинской, Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области ночью местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской, Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метел, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Восточно-Казахстанской области днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Мангыстауской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области местами – гололед. В Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской областях местами ожидается туман.

В Шымкенте завтра: -1..+7 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер.