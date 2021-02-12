С сотрудниками завода встретился председатель правления АО «Кентауский трансформаторный завод» Хайрулла Кожабаев.

Он обсудил с подчинёнными условия работы и оплату труда, и ответил на все вопросы. Сейчас АО «КТЗ» работает в штатном режиме. Председатель правления АО «КТЗ» Харулла Кожабаев предложил работникам обсудить повышение зарплаты в рабочем порядке с руководством предприятия.

-Стоит отметить, что по состоянию на 12.02.2021 года задолженности по заработной плате среди работников АО «КТЗ» нет. Всего на заводе трудятся 920 человек. Средняя зарплата составляет 166 000 тенге. Сейчас спрос на выпускаемую продукцию немного снизился, и поэтому увеличение зарплаты работников находится на рассмотрении. Дело в том, что работники завода получали заработную плату по объему выпущенной продукции. Но из-за отсутствия спроса на трансформаторы и подорожания комплектующих повысить зарплату с начала года не представлялось возможным, отметил Хайрулла Кожабаев.