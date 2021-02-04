Сотрудники Департамента полиции города Шымкент с 3 февраля по 2 марта проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Қару».

Целью — конфискация оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся на территории города, выявление источников их приобретения, выявление и ликвидация каналов их незаконной доставки, выявление населения и организованных преступных групп, занимающихся незаконным хранением и ношением оружия, предупреждение, раскрытие преступлений, совершаемых с огнестрельным огнем, стабилизация оперативной обстановки, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

За сутки мероприятия проверено 124 зарегистрированных владельца оружия, выявлено 12 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято 2 единицы оружия и 3 единицы снарядов.