Журналисты нашего издания теперь каждую неделю будут рассказывать о том, как живет Туркестанская область спустя почти 3 года, передает Otyrar.kz

Начали журналисты с Тюлькубасского района. Там жители села Ынтымак жалуются на то, что их аул живет без поливной воды больше 10 лет. Просьбы сельчан власти игнорируют, жалуются они.

В ауле нет поливной воды, а причина странная. Канал, по которому должна идти вода, выкупил местный депутат, говорят жители. Обращались в разные инстанции, итог один, воды нет! Засуха!

«Сколько раз мы обращались, везде просили решить проблему. Этот канал приватизировал местный депутат, член партии «Nur OTAN». Мы звали его несколько раз на встречу, но он не пришел. Мы страдаем от нехватки воды, ее нет. Уже устали», — говорит Каримжан Бейсенбаев, житель села.

В районном акимате нам пояснили, что канал во владении местного предпринимателя. Он же по совместительству депутат. Там обещают решить проблему!

«Мы не можем вмешиваться во внутренние дела предпринимателя, но стараемся помочь. Мы обратились во все органы, чтобы проблему решить, вот теперь в течение нескольких дней проблемы должна решится», — говорит Жанибек Керимкулов, Руководитель отдела СХ Тюлькубасского района.

А сам народный избранник пояснил нам по телефону, что воду на самом деле подают без перебоев, якобы последние несколько дней идет очистка канала. Сроки депутат дает, максимум неделю! Он уверяет, что все обвинения не имеют оснований.

«Есть еще два канала которые могут подавать воду в аулы, они во владении акимата. Их нужно чистить, я подаю воду и не было перебоев. Сейчас идет очистка и мы воду будем подавать. Вы спросите у жителей, они платят за воду? Они должны за нее платить, а пользуются бесплатно», — говорит Абдумуталип Сапаров, депутат районного маслихата.

Кто прав в этой ситуации неясно. Жители не понимают, как могут решить проблему за неделю, если не могли наладить почти 15 лет.