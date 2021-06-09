Центр занятости населения города Шымкент, АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Оңтүстік» и ТОО «AZALA Textile» подписали совместный меморандум по трудоустройству безработных граждан.

В настоящее время в СЭЗ «Оңтүстік» запущено 25 проектов, создано 2 293 рабочих мест. А в 2021-2023 годах планируется запустить еще 23 проекта с более чем 2000 рабочими местами.

В этой связи представители центра встретились с руководством текстильной фабрики, которая стала одним из крупнейших предприятий города. ТОО «AZALA Textile» может полностью поставлять свою продукцию, не закупая сырье из-за границы. На полную мощность работают хлопковый завод и цех по изготовлению пряжи и ткани.

На встрече была разъяснена эффективность государственной программы «Еңбек», проведено согласование в направлении программ «Молодежная практика» и «Социальные рабочие места» с целью привлечения безработных граждан на оплачиваемые работы за счет государства.

— Чтобы предприятие работало на полную мощность, нужны профессиональные кадры. Сегодня специалистов мало, рабочих учим сами. На производстве не хватает ткачей, швей, операторов и дизайнеров, – говорит директор предприятия Жанар Кошерова.

Представители текстильной фабрики, которые намерены привлечь на предприятие специалистов технических специальностей, заинтересованы в эффективности госпрограммы и в дальнейшем будут трудоустраивать нужных специалистов через центр занятости.

Стоит отметить, текстильная фабрика реализована в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. Компания производит легкую текстильную продукцию. Производит одеяла и подушки, полотенца, простыни и другие предметы домашнего обихода.