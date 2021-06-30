Приказом и.о. министра энергетики РК от 24 июня 2021 года внесены изменений в приказ от 14 декабря 2018 года «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию», сообщает zakon.kz.

В частности, снижаются предельные тарифы на электроэнергию по всем группам с 2021 по 2025 год включительно.

Так, для первой группы тариф составит 5,90 тенге (в старой редакции 7,25 тенге) , для второй — 5,59 тенге (в старой редакции — 6,94 тенге), для третьей группы — 8,59 тенге (9,69 тенге), для четвертой — 7,91 тенге (9,21 тенге), для пятой — 10,45 тенге (11,41 тенге), для шестой — 8,78 тенге (9,92 тенге).

К I группе потребителей относятся бытовые потребители (население), получающие услуги по розничной реализации товарного газа с газораспределительной системы.

II группа потребителей — теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для населения;

III группа потребителей — теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц;

IV группа потребителей — теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, для производства электрической энергии;

V группа потребителей — прочие потребители, не входящие в I, II, III, IV, VI, VII и VIII группы потребителей;

VI группа потребителей — бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств.

Всего в Казахстане 47 групп потребителей. Полностью посмотреть тарифы всех групп можно здесь.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года.