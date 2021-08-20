Одно из новшеств нового учебного года – это возвращение в школьную программу учебников «Әліппе» и «Букварь».

1 сентября все первоклассники, впервые переступившие порог школы, получат свои первые учебники.

«Әліппе» разработан по методике выдающегося казахского просветителя Ахмета Байтурсынова — от простого к сложному. Сначала изучаются звуки, буквы, затем слоги и слова. С помощью учебника «Әліппе» первоклассники научатся читать, понимать небольшие тексты и писать простые слова, предложения.

Содержание учебников дополнено технологическими разработками: картинки легко «оживают» при наведении камеры смартфона на специальный QR-код. Школьники также могут прослушать гимн страны, песни, стихотворения и сказки. Это развивает у ребенка визуальное и аудиальное восприятие информации.

«Әліппе» и «Букварь» едины по содержательной части и выстроены с учетом возрастных особенностей первоклассников.

Источник: bilim_jane_gylym