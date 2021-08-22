За месяц проверено 4771 зарегистрированных на территории города владельца оружия.

С 21 июля текущего года сотрудники Департамента полиции города Шымкента в целях предупреждения преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», сообщает Департамент полиции города Шымкента.

В ходе проверки выявлено 52 правонарушения. В отношении нарушивших правила регистрации оружия составлены протоколы по статье 486 КоАП РК, а нарушившие требования правил хранения оружия привлечены к ответственности по статье 484 КоАП РК.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Қару» продолжится до 20 августа 2021 года.