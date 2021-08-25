В Шымкенте прошла очередная благотворительная акция «Дорога в школу».

В ходе мероприятия, организованного по инициативе нуротановцев и общественного благотворительного фонда Mobil Plus Көмек 51 ребенку из малообеспеченных семей были вручены смарт-рюкзаки с необходимым набором канцелярских товаров. Кроме этого мальчикам из многодетных семей подарили школьную форму. В связи с карантином около 50 детям на дом привезут школьные принадлежности.

Акция «Дорога в школу» в преддверии нового учебного года стала для партийцев и благотворительного фонда «Mobil Plus Көмек» доброй традицией.

Среди приглашенных на праздник — дочь и два сына Гульжан Садыбековой. При поддержке отзывчивых людей, многодетная семья отметила новоселье.

Гульжан Садыбекова, многодетная мать: «У нас теперь есть свой дом, из пяти комнат, в Забадаме. До этого мы ютились в палатке. Я сама инвалид третьей группы. Сейчас беременна седьмым ребенком, старшая дочь — инвалид с детства. На подобной акции мы первый раз. Спасибо «Mobil Plus Көмек» за школьные принадлежности. Это большая помощь для нас».

Благотворительный фонд Mobil Plus Көмек на протяжении шести лет готовит детей в школу. В подаренных смарт-рюкзаках — зарядное устройство и набор канцтоваров. Из-за карантинных ограничений, пятидесяти нуждающимся семьям активисты «Mobil Plus Көмек» отвезут подарки домой.

Наргиза Керимбаева, депутат маслихата г. Шымкента, президент ОБФ Mobil Plus Көмек»: Наши патронажные семьи проживают в Зеленой балке, Чапаевке и Забадаме. На сегодняшний праздник по возможности мы постарались привезти детей с мамами. В это непростое время желаю родителям и детям терпения и крепкого здоровья. Удачного пути в школу!»

Кроме школьных принадлежностей, представители фонда «Mobil Plus Көмек» купили ученикам и школьную форму.