Период действия сниженного тарифа с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент проведен анализ по исполнению утвержденной тарифной сметы ШПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ» за 2020 год.

По итогам анализа выявлено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5% и сумма необоснованного дохода с учетом базовой ставки Национального банка РК составила 14 430 900 тенге.

В связи с чем, Департаментом для потребителей ШПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам в размере 4610,00 тенге/тыс.м3 без НДС со снижением на 9,51 тенге или на 0,2% от действующего тарифа (действующий тариф 4619,51 тенге/тыс. м3).

Период действия сниженного тарифа с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Также, Департаментом направлено письмо в Комитет по регулированию естественных монополий о рассмотрении вопроса снижении конечных цен на услуги розничной реализации товарного газа.