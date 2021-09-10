Микрофинансовая организация «Sparta Capital»

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств

Отчет об изменениях в капитале

Отчет об изменениях в капитале

Отчет об изменениях в капитале

Бухгалтерский баланс

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках

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