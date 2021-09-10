На главную Новости Шымкента Общество Новости ШымкентаОбщество Годовой отчет ТОО «∑παρτα Ломбард» за 2021 год 11.09.2021 16 ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Годовой отчет ТОО «Микрофинансовая организация «∑παρτα Capital» за 2020 год Поверили в финансовую пирамиду и лишились 33 миллиардов тенге Массово сдали планшеты в ломбард: полиция Шымкента опроверает слухи В Шымкенте задержан директор филиала ТОО «ESTATE Ломбард» Вниманию руководителей ломбардов, кредитных товариществ Шымкента В Павлодаре ищут взявшего в ломбарде 5 млн тенге мужчину