С 6 по 12 сентября текущего года сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции г.Шымкента на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек».

Главной целью мероприятия является пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, выявление и пресечение фактов их контрабандного ввоза и вывоза, а также незаконного оборота подконтрольных веществ.

В рамках данного мероприятия также предусматривается недопущение незаконного оборота лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества в химико-фармацевтических, промышленных субъектах, также в субъектах частного предпринимательства, аптеках и медицинских учреждениях, и выявление лиц, занимающихся частной медицинской практикой и частной фармацевтической деятельностью без специального разрешения.