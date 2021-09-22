На главную Новости Шымкента Общество Схемы движения автобусных маршрутов №9 и №68 Новости ШымкентаОбщество Схемы движения автобусных маршрутов №9 и №68 22.09.2021 80 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог утвердило схему движения двух автобусных маршрутов — №№9 и 68. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Схема движения автобусного маршрута №150 Схема движения автобусного маршрута №146 Маршрут №17 продлили до микрорайона «Туран» В Шымкенте несколько автобусных маршрутов будут на линиях до 22.00 часов Автобусный маршрут № 45 соединил «Солтүстік саяжай» с «Акбар» базаром (схема движения)