Вкладчики «Отбасы банка» могут участвовать в новой ипотечной программе.
«Отбасы банк» помогает своим вкладчикам приобрести жилье по выгодным условиям. В партнёрстве с крупной строительной компанией в Шымкенте жилищный банк запускает новую ипотеку. Условия сегодня презентовали жителям города. Квартиру можно купить под 7% годовых с дальнейшим понижением ставки без предоставления дополнительного залога. Программа позволяет приобрести жилье со сниженным первоначальным взносом в 30%.
Даурен Саудабаев, директор филиала АО «Отбасы банк» в г. Шымкенте:
“Первоначальный взнос является одним из важных факторов в принятии решения приобретения квартиры. То есть накопить 30% легче чем 50% и соответственно сам факт приобретения жилья и само жильё становится доступнее для клиента банка, для жителя города Шымкент”.
Строительная компания «Оңтүстік құрылыс сервис» предлагает клиентам два вида жилья — комфорт и бизнес класса. Многоэтажки уже начали возводить. Закончить строительство двух жилых комплексов планируют в следующем году. Максимальная сумма кредита на приобретение жилья по новой программе — 90 млн тенге, срок кредитования — от 6 месяцев до 25 лет. Прием заявок уже стартовал. Арай Тлеуова планирует приобрести по новой программе двухкомнатную квартиру.
Арай Тлеуова, жительница г.Шымкента
”Я давно являюсь вкладчиком банка, но половину суммы ещё не набрала, и тут обьявили о новой ипотеке, где первоначальный взнос составляет 30%. И я решила что нужно брать. Мне нравится «Отбасы банк» своей надежностью и качеством предоставляемых услуг.”
»Отбасы банк» приглашает казахстанцев стать их клиентами. Всех вкладчиков банка, в том числе тех, кто откроет депозит до конца этого года, в январе ждёт премия от государства. К своим накоплениям можно получить до 116 тысяч тенге.