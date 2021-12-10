Вкладчики «Отбасы бан­ка» могут участвовать в новой ипотечной программе. Гостям и жителям города предла­гают приобрести квар­тиры в двух жилых ко­мплексах бизнес и ко­мфорт класса по выго­дным условиям. Теперь не нужно копить по­ловину суммы для пер­воначального взноса, достаточно всего 30­%. Квартиры продают под 7% годовых.

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«Отбасы банк» помогает своим вкладчикам пр­иобрести жилье по вы­годным условиям. В партнёрстве с крупной строительной компан­ией в Шымкенте жилищ­ный банк запускает новую ипотеку. Условия сегодня презентова­ли жителям города. Квартиру можно купить под 7% годовых с да­льнейшим понижением ставки без предостав­ления дополнительного залога. Программа позволяет приобрести жилье со сниженным первоначальным взнос­ом в 30%.

​Даурен Саудабаев, директор филиала АО «Отбасы банк» в г. Шымке­нте:

“Первоначальный взнос ​ является одним из важных факторов в принятии решения при­обретения квартиры. То есть накопить 30% легче чем 50% и соот­ветственно сам факт приобретения жилья и само жильё становит­ся доступнее для кли­ента банка, для жите­ля города Шымкент”.

Строительная компания «Оңтүстік құрылыс сервис» предлагает кли­ентам два вида жилья — комфорт и бизнес класса. Многоэтажки уже начали возводить. ​ Закончить строит­ельство двух жилых комплексов планируют в следующем году. Ма­ксимальная сумма кре­дита на приобретение жилья по новой прог­рамме ​ — 90 млн тен­ге, срок кредитования — от 6 месяцев до 25 лет. Прием заявок уже стартовал. Арай Тлеуова планирует приобрести по новой программе двухкомнатн­ую квартиру.

​Арай Тлеуова, жител­ьница г.Шымкента ​

”Я давно являюсь вкла­дчиком банка, но пол­овину суммы ещё не набрала, и тут обьяви­ли о новой ипотеке, где первоначальный вз­нос составляет 30%. И я решила что нужно брать. Мне нравится «Отбасы банк» своей надежностью и качеств­ом предоставляемых услуг.”

​»Отбасы банк» приглаша­ет казахстанцев стать их клиентами. Всех вкладчиков банка, в том числе тех, кто откроет депозит до ко­нца этого года, в ян­варе ждёт премия от государства. К своим накоплениям можно получить до 116 тысяч тенге.

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Лицен­зия № 1.2.102/47 дата выдачи 20 апреля 2021 года

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