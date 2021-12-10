Сколько бы ни ходило мифов о работе водителей такси, главной пеленой тайн окутана их заработная плата. Шымкентские таксисты рассказали о том, сколько можно заработать, “крутя баранку”.
Индустрия такси играет важную роль в городских транспортных системах как с экономической точки зрения, так и со стороны мобильности. Она обеспечивает занятость большому количеству людей. Но сегодня не будем о роли такси для современных городов, а поговорим о том, сколько зарабатывают местные водители и что думают об этом.
Первый нашим героем стал водитель Нуржан. Молодой человек несколько лет работает в службе такси.
“Таксопарк, где работаю, подключен к Яндексу. Сначала водил в расслабленном режиме — периодически выезжал на линию, не понимал, как знакомые “поднимают” за месяц нормальные суммы. Начал выезжать в город чаще, и сначала доход вырос до 350 тысяч, а после до 500 тысяч дошло. Купил супруге телефон новый, дочери планшет. А когда в офисе работал и на предприятии, брал кредиты и в займы. Сейчас бывает, родственники высказывают, что мужчине лучше на другой работе работать, но какая разница, если приношу домой больше 500 тысяч в месяц”, – рассказывает Нуржан.
Мы поговорили с еще одним водителем – Санжаром. По его словам, работа несомненно, забирает силы, но именно она помогла ему начать постройку собственного дома.
“Я долго не мог себя пересилить и выехать таксовать в город. Живу в пригороде Шымкента. Понимаете, когда вы всю свою жизнь работаете в крупной компании, носите костюмы и находитесь в офисе до 6 вечера, начать работать в такси – очень непросто. Из-за карантина я попал под сокращение, пришлось продать свой Lexus, купить машину намного проще и начать таксовать. Часть денег от продажи машины я вложил в ипотеку, всегда мечтал построить дом.Когда только начал работать в службе такси, то по началу уставал. Просыпался в 5 утра и работал до ночи, жена беспокоилась за меня, мы начали часто ругаться. Сейчас я работаю в другом таксопарке и езжу по заказам известного сервиса уже год, выстроил график и получаю в месяц 700 тысяч тенге. Такие деньги почти никогда не получал, а теперь постоянно вижу (смеется). Получается откладывать на дом, и жене цветы и подарки дарю. Хорошо, что так сложилось, и сплю спокойно”, – признается Санжар.