SСAT увеличивает рейсы между Казахстаном и Россией

Авиаперевозчик увеличит количество рейсов и запустит новые маршруты в Российскую Федерацию.

Работа ведется в тесном сотрудничестве с Министерством Индустрии и Инфраструктурного Развития РК и Комитетом Гражданской Авиации МИИР РК.

Сегодня SCAT выполняет рейсы в Москву из Нур-Султана, Актау и Шымкента. А так же осуществляет полёты в Грозный и Махачкалу из Актау.

«Рейс «Нур-Султан — Москва» сейчас выполняется по четвергам и воскресеньям. С 15 марта компания запускает дополнительные частоты из Нур-Султана в столицу РФ по вторникам, средам и пятницам, с последующим увеличением до ежедневного выполнения. Рейсы «Шымкент – Москва» выполняются сегодня каждую среду», — сообщили в авиакомпании.

С 20 марта авиаперевозчик запустит дополнительную частоту по воскресеньям, а в апреле увеличит количество рейсов до 3 раз в неделю.

«Актау — Москва» сегодня выполняются по субботам, с 16 марта SCAT запускает дополнительную частоту- каждую среду. Кроме того, SCAT открывает новое направление «Алматы — Москва» с 15 марта. С наращиванием частот с 2 раз в неделю до ежедневного выполнения«, — сообщил представитель SCAT.

В настоящий момент компания реализует имплементацию новых рейсов в расписание. Билеты поступят в продажу в ближайшие дни и будут доступны на всех онлайн ресурсах и авиакассах вашего города, заверили в компании.