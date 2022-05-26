Школьники «Зияткер» протестуют против летних каникул

Акция протеста прошла в школе «Зияткер». Ученики средних и старших классов вышли выразить свою позицию.

В последний учебный день протестующие школьники удивили жителей Шымкента. Ученики школы «Зияткер» вышли с требованиием продлить учебный год! Обучающимся настолько нравится атмосфера в учебном заведении, что они не желают уходить на летние каникулы.

Юные вундеркинды «Зияткер» — ЗА то, чтобы грызть гранит науки еще три летних месяца. Для детей важно не расстерять полученные за год знания.

«Я хочу рассказать, что здесь происходит, забастовка происходит из-за того, что мы хотим учиться летом. Потому что три месяца каникул — это много. Мы хотим учиться, потому что знание — это сила«,- говорит ученик школы «Зияткер» Имран Кайрулла.

На просьбу детей, директор школы «Зияткер» — Жеткерген Жаншораев реагирует позитивно. По словам директора, летняя школа — это отличная возможность, как и восполнить пробелы в знаниях, так и усовершенствовать пройденный материал. Главная цель школы, учитывая интересы и способности ребенка, реализовать его потенциал и помочь стать успешным человеком.

«Инициатива шла от наших учеников старших классов. И мы вместе организовали такой флешмоб, это говорит о том, что дети дальше хотят учиться. Это также поддерживает инициативу МОН. 26 мая по 17 июня у нас будет летняя школа. Дети будут отдыхать в этой летней школе, это будет по типу лагеря, только не ночуют. С утра до вечера будут учиться, у них будет трехразовое питание и самое главные предметы, как английский и логика»,- говорит Жеткерген Жаншораев, директор школы «Зияткер».

В школе «Зияткер» необычно всё, школа работает по принципу Happy & Smart — Счастливые и Образованные. Английский язык ученикам преподает преподаватель из Нигерии. Мистер Джейкоб особенно популярен среди детей младших классов. Все потому что он придумал собственный метод обучения — свои уроки мистер Джейкоб заканчивает познавательными играми.

«Я обучаю английскому языку людей четыре года, последний год работаю в Казахстане. Ранее я работал учителем в Гане и на Ямайке. Я сертифицированный учитель, а по образованию я — историк и дипломат. Для учеников младших классов, мы используем такую методику, что сначала мы ведем урок, потом в конце играем в игры. У учеников должно быть сбалансированное обучение. Из ста процентов учеников, у 85-ти хороший уровень английского, дети сами нацелены на обучение«,- делится Джейкоб Чияолам Соломон, учитель английского языка.

В школе «Зияткер» преподают квалифицированные специалисты высшей категории, многие с тридцатилетним опытом преподавания. В школе обучаются более 600 учеников. В летней школе будут обучать по 6 предметам, заработают 11 кружков.

Подробная информация доступна по номерам: 87018643366, 87010834777, Адрес: проспект Кунаева 36/1

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