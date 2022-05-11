В Шымкенте пожарные спасли детей во время пожара

10 мая 2022 года в 18:45 в службу спасения «112» поступило сообщение о пожаре в подвале недостроенного здания, расположенного в 4 микрорайоне по ул. Кабылбекова, 25.

В подвале двое детей, 2011 и 2012 годов рождения, играли с огнем, в результате чего возник пожар и дети не смогли самостоятельно выбраться на улицу.

На место происшествия оперативно были направлены сотрудники Специализированного отряда.

С задыхающимися и испуганными детьми сотрудники «112» постоянно держали связь и инструктировали о порядке действий.

Быстро добравшись до места пожара, начальник караула специализированного отряда Р. Письменский, старшие пожарные Б. Сихымбаев, Б. Лескен, старший мастер ГДЗС У. Куантай вошли в задымленный подвал, своевременно подключили детей к специальным дыхательным аппаратам, вывели в безопасное место и передали сотрудникам филиала Центра медицины катастроф.

Так пожарные спасли жизнь 2 мальчикам.

В подвале, на площади 6 кв.м. горел мусор. Пожар локализован в 19:12, полностью потушен в 19:31. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники, 13 человек личного состава, сотрудники филиала Центра медицины катастроф.