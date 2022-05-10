Ветераны ВОВ, проживающие в Шымкенте

Редакция OTYRAR представляет вашему вниманию наших героев, ветеранов Великой Отчественной войны, которые проживают в Шымкенте. Сейчас их осталось семеро.

Абылай Казыбаев родился в 1925 году в селе Кайнарбулак Сайрамского района. На защиту Родины ушел в начале 1943 года. После подготовки в Ташкенте, находясь на 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Латвии, Литвы. Абылай ата, входивший в состав 219-го полка второй гвардейской дивизии, был одним из отважных воинов, сумевших противостоять немецкому танку, находясь в группе артиллеристов-защитников пехоты. 1 мая 1945 года, находясь в составе воинов-освободителей города Кинизбург, он вернулся в страну в апреле 1950 года. В настоящее время воспитывает 1 сына, 4 внука, 4 правнука.

Алексей Андреев родился 30 марта 1928 года в селе Старо-Логиново Дзержинского района Омской области. В 1948 году был призван в армию, служил в Секретной разведывательной службе НКВД, МВД, МГБД, в 1949 году в городе Таураге в 273-м стрелковом полку, в диверсионной группе младший сержант, командир части особого назначения.

В 1951 году был демобилизован, работал в Мариновске трактористом, совхозе «Северный», мастером чулочного дела на фабрике в Шымкенте, откуда вышел на пенсию. Награжден юбилейными медалями» Ветеран войны «1941-1945», Победы в Великой Отечественной войне «1941-1945», «Маршала Советского Союза Жукова Г. К». У Алексея Андреева 1 ребенок и 3 внука.

Сарсен Абдинуров — кавалер Ордена ВОВ II степени. Родился 22 декабря 1922 года в селе Кемербастау Тюлькубасского района Туркестанской области. В 1943 году 21-летний Сарсен Абдинурович воевал на Первом Украинском фронте в составе 368-го и 823-го стрелковых полков. Сегодня ветеран воспитывает 2 сыновей и 3 дочерей, 5 внуков и 1 правнука.

Вера Утробина родилась 25 сентября 1923 года в селе Орлова Татарстане. В июле 1942 года была направлена на Белорусский фронт в состав 61-й армии, стрелковую бримгаду. В 1945 году прибыла в немецкий город Нойрупен. Дембилизована в сентябре 1945 года. Награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и другими.

Кадыр Атажанов родился в 1925 году. В 1942 году был призван в ряды Советской Армии, военную подготовку проходил в Ашхабаде. Учился в школе снайперов, служил командиром взвода, старшим сержантом в 514-м полку 179-й дивизии. Занимался разминированием на полях сражений. В 17 лет солдат, добровольно отправившийся на фронт, воевал в составе пехоты на Западной Украине. Кадыр Атажанов продолжил военную службу на Украине и после окончания войны. Вернувшись в 1948 году, ветеран вскоре устроился железнодорожником, проработал 40 лет и с честью вышел на пенсию.

Нина Мосунова родилась 9 марта 1924 года в Татарстане. В октябре 1942 года добровольно была зачислена в армию, где получила специальность телеграфиста в Казани. Далее Нину Мосунову перевели в город Горький. В 1943 году участвовала в войне в качестве пулеметчика, служила в бригаде «Зенит» 36-ой воинской части, где была командиром отделения радистов. Спустя 3 года после войны переехала в Казахстан, в город Шымкент. Награждена медалью «За победу над Германией». Имеет 1 ребенка, 2 внука и 5 правнуков.

Мураталы Толепбергенулы родился 20 мая 1925 года. Участвовал в обороне Брестской крепости, воевал в Варшаве, Данске, Виссмарке, Перлеберге. Завершил боевой путь победой в немецком городе Биттенберге. В 1950 году вернулся на родину и за проявленное мужество был награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и несколькими юбилейными медалями.