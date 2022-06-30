Антикор и полиция Шымкента поделились результатами совместной работы

Сегодня в сервисном центре «Аntikor ortalyǵy» состоялась пресс-конференция на тему «Противодействие коррупции в органах внутренних дел».

Спикерами выступили заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент Даурен Кожабаев и заместитель начальника ДП г.Шымкент полковник полиции Мурат Алтаев.

В ходе пресс-конференции руководство Департамента полиции и Антикоррупционной службы сообщили о промежуточных результатах совместной борьбы с коррупцией в рядах полиции.

Напомним, 7 апреля этого года между Министерством внутренних дел и агентством РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) заключен меморандум о взаимном сотрудничестве. В рамках Меморандума предусмотрены проведение совместных мероприятий по противодействию коррупции.

Спикеры отметили, что в этом году в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции и Актикоррупционной службой задержаны ряд сотрудников полка патрульной полиции. Они находились в оперативной разработке начиная с 2018 года. То есть в течение четырех лет оператиниками собирались все необходимые доказательства. В результате, в конце апреля этого года удалось реализовать оперативное мероприятие и задержать сотрудников полка. Они подозреваются в даче и получении взяток.

Кроме того отмечено, что каждому такому задержанию предшествует большая кропотливая и всесторонняя работа, как со стороны полиции, так и Антикоррупционной службы.

Как рассказал замначальника ДП М.Алтаев, чтобы исключить коррупционные риски сотрудники Полка патрульной полиции на сегодня полностью оснащены видеожетонами, которые работают в круглосуточном режиме. При выявлении фактов отключения видеожетонов сотрудники привлекаются к ответственности. Вплоть до отстранения от занимаемых должностей и увольнения.

Со слов полковника полиции, в апреле этого года, с рабочим визитом в Шымкенте побывал министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов. Он презентовал программу «Сергек Қорғау – Опасный водитель». Эта программа в департаменте полиции мегаполиса введена в действие с 19 апреля.

По сегодняшний день с помощью видеокамер «Сергек Қоргау» выявлено 1266 водителей, ( с российскими номерами – 1075, армянскими-109, кыргызскими – 41, грузинскими – 8, Узбекистан-18, Казахстан-3,Беларусь – 2, Азербайджан – 1, Болгария — 1 ), допустивших 4902 нарушений ПДД со штрафами на сумму 126 млн 236 тыс 111 тенге. Водворено на штрафстоянку 970 автомашин.

К примеру, автомашина Тойота камри-40 с подложными номерами совершила 48 нарушений ПДД, на него были выписаны предписания на сумму 1 млн 013 тысяч тенге. Автомашина марки Равон-3. За этой машиной числится 171 нарушений ПДД на сумму более 2 000 000 тенге. Или же авто Хюндай соната. Водитель этого транспорта совершил 32 нарушений ПДД на сумму свыше 1 000 000 тг.

В целом, с начала года выявлено 502 тыс 437 адмнарушений ( в том числе с помощью камер «Сергек» — 298 тыс 225 правонарушений). В прошлом 2021 году за этот же период выявлено 180 тыс 056 адмнарушений (в том числе с помощью камер «Сергек» — 27 тыс 590). Наложено штрафов на сумму 4 млрд. 192 млн. 394 тг., из них взыскано 2 млрд 990 млн 106 тыс тг.

231 водителей управляли автотранспортом без водительских прав , 39 — с подложными номерами, установлено 1843 авто с тонированными стеклами, 10 водителей лишенных прав продолжали управлять автотранспортом. Изъято 44 государственных регистрационных номерных знаков.

Алтаев подчеркнул, что все эти нововведения в работе полиции прежде всего направлены, чтобы обеспечить безопасность граждан на дороге, исключить коррупцию в рядах полиции.

Полковник также добавил, что в результате совместных с судебными исполнителями рейдовых мероприятий, задержаны 33 автомобилей, водители которых имели задолженности на сумму почти 1 000 000 тенге.

В заключении спикеры отметили, что подобные пресс-конференции и брифинги будут проводиться на постоянной основе.