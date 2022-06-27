Esquire провели первый пикник в Шымкенте

В воскресенье вся творческая молодёжь и медиа персоны Шымкента собрались в парке имени Абая на большой пикник от издания Esquire.

Нашумевшее в Алмате и в Нур-Султане мероприятие впервые проводилось в Шымкенте.

Стоимость билета 5250 тенге и за эту сумму гостям вечера предоставили традиционные блюда нашего города: щедрую порцию плова, море напитков на любой вкус.

Помимо еды, в разных уголках спонсоры мероприятия организовали фотозоны, где профессиональные фотографы могли запечатлеть моменты веселья. Но жемчужиной мероприятия стал концерт, где хедлайнерами выступили молодые артисты казахстанской эстрады.

Для публики свои треки исполняли Shiza, Енлік, диджеи творческой организации Qurultay. Также гостями пикника стали известные актеры и блогеры, некоторые из них родом из Шымкента.

Сорокоградусная жара не помешала молодёжи танцевать и подпевать артистам. На танцполе буквально не было места чтобы развернуться.

Немного истории: Esquire пикник берет своё начало с 2014 года. Тогда на мероприятие на Алматинский пикник пришло всего 300 человек, с тех пор пикник стал культовым и уже в прошлом году аудитория составило 6000 человек. Каждый год пикник меняет свою тематику, в этом году темой стало защита природы и проходило под хэштегом #BASTÀ культуре потребления.

Тина Кудайберген