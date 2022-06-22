Куда ты гонишь? Жители Шымкента выступили ЗА ограничение скорости электросамокатов

С приходом лета Шымкент заполонили самокаты. Горожан всё больше привлекает именно такой способ мобильности.

Молдир Ибадуллаева научилась управлять мини-транспортом полгода назад. Главным преимуществом называет возможность добраться до нужного места, избегая пробок. Единственным минусом называет новое возможное ограничение. Разработчики национального стандарта для электрических самокатов предлагают ввести максимальную скорость — не более 25 километров в час.

Молдир Ибадуллаева, жительница г.Шымкента:

«Если человек научился ездить на электросамокате, то при виде пешеходов и автомобиелей, он начинает тормозить, либо вовсе остановится. Мне кажется, вводить ограничения по скорости не обязательно, просто любителей самокатов надо научить ездить по правилам. Сейчас лето, в автобусах людей много, а на таком транспорте можно быстро доехать до нужного места».

Взять в аренду электросамокат в Шымкенте просто. Не требуется ни водительское удостоверение, ни специальная экипировка.

Электросамокат — недорогой, быстрый, экологичный вид транспорта, на котором не надо простаивать в пробках! Есть, правда, и свои минусы. Аккумуляторы самокатов не терпят влаги, контакта с водой и перепадов температуры. Новички рискуют потерять равновесие, столкнуться с пешеходами и даже автомобилями.

С начала года в травмпункты Шымкента обратились около 15 электро-самокатчиков. Причем, от серьезных травм не застрахованы ни любители прокатиться с ветерком, ни пешеходы, встречающиеся на их пути.

Асхат Абдумауленов, и.о. заведующего травматологическим отделением:

«В ДТП с электросамокатами чаще всего страдают обычные пешеходы. Они получают переломы коленей и голеностопного сустава. А водители электросамокатов поступают с сотрясением и переломами рук».

А потому пешие горожание «ЗА» ограничение скорости электросамокатов. Пересмотреть требуют и нормы по весу, возрасту и росту водителя.

«Я сам когда катался, чуть не столкнулся с пешеходами, хорошо, всё обошлось. Скорость у самоката большая, это, конечно, опасно»,- говорит житель города.

«У любителей самокатов есть своя дорога, особо они не мешают. Но, если на электросамокате сбили ребенка, то лучше им ограничить скорость, конечно. Я не хочу чтобы мои родные пострадали»,— рассказывает многодетная мать.

«Если меньше скорость будет, то возможно и столкновений меньше будет. Еще бы какие-нибудь шлемы надеть водителям электросамокатов, ведь на них чаще всего подростки же катаются»,- делится мнением жительница Шымкента.

«Есть некоторые любители быстрой езды. Но ничего страшного я в этом не вижу. Только вот аренда этих самокатов бешеная, были бы они подешевле»,- заверил житель города.

Сами прокатчики не против нововведений скоростного режима. Им порой приходится принудительно ограничивать скорость электросамокатов, чтобы избежать инцидентов на дороге.

Мусалав Алибеков, управляющий директор кикшеринговой компании:

«Настоящий стандарт применяется на самокаты до 25 километров в час. Эти самокаты выводятся в отдельную категорию и к ним будут применяться такие же правила, как к велосипедам. Все что будет двигаться больше 25 километров в час, к ним будут применяться правила как к мопедам. То есть их выгонят с тротуаров, велодорожек, а для нас это хорошо. Потому что самокаты и так ограничены в скорости. Мы сами по своей инициативе ограничиваем скорость в некоторых зонах в 15 километров в час. Например, возле школ и детских садов».

В Казахстане электросамокаты приравнены к мопедам, и управлять ими разрешено с 18 лет. Предусмотрена и ответственность. Причинение вреда здоровью или материального ущерба наказывается штрафом — около 30-ти тысяч тенге.