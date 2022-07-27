Начальник в Туркестанской области требовал миллион со своего подчиненного

В Туркестанской области задержали руководителя отдела. Его подозревают в получении взятки в размере миллиона тенге. По версии следствия, эти деньги передал его сотрудник за то, чтобы остаться на работе.

Увольняться, как и отдавать чиновнику миллион, мужчина не планировал и обратился в Управление криминальной полиции. Там данный факт зарегистрировали по статье «Мошенничество». Подозреваемого в вымогательстве задержали с поличным, когда в его руках находились меченые купюры. Правда, имя задержанного в интересах следствия пока не разглашается.

«Для раскрытия преступления в Департаменте полиции создали специальную группу из числа сотрудников криминальной полиции, СОБРа и ДКНБ, которые провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы задержать подозреваемого.

Начальника отдела задержали на одной из улиц Келесского района при получении миллиона тенге. При обыске полицейские изъяли у него денежные средства в качестве вещественных доказательств. Проводится досудебное расследование», — говорит Марат Абдурахманов, заместитель начальника отдела ДП Туркестанской области.