Ребенка ударило током в Шымкенте

9-летний ребенок попал в реанимацию после игры в подвале. Как сообщили в ДЧС, мальчик открыл электрический щит и получил удар от электрического тока.

Происшествие произошло в многоэтажном доме по улице Еримбетова Енбекшинского района. Со слов матери, ребенок открыл электрический щит и получил электротравму в области головы.

Получив удар электрического тока, ребенок потерял сознание. Ребенку поставили диагноз — «ожог волосистой части головы, электротравма 3 степени, состояние тяжелое».

Ребенок находится в реанимационном отделении городской детской больницы.

Департамент по ЧС г.Шымкент предупреждает! Уважаемые родители будьте внимательны, не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте играть возле электрических щитов.