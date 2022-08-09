Военные предупреждают шымкентцев о боевых вылетах

В третьем мегаполисе страны ведутся учебно-тренировочные полеты военно-воздушной техники, передает OTYRAR.

Военнослужащие предупреждают о том, что летает боевая техника над городом.

«Согласно плану боевой подготовки учебно-тренировочные полеты проводятся несколько раз в неделю. С пятого августа во всех авиационных базах запланированы плановые полеты, которые авиаторы посвящают Т. Бегельдинову. Полеты будут производиться на вертолетах армейской авиации Ми-35М, Ми-8, Ми-171Ш и самолетах Су-30СМ, Су-27, Су-25, L-39», — пояснили в ведомстве.

Зачастую люди пугаются при виде боевой техники, тем самым бойцы штурмовиков просят горожан не паниковать. Они уверяют, что в Шымкенте все спокойно и воздушные границы бойцы охраняют на высоком уровне.

К слову, в авиабазе пояснили, что никакого распыления в воздухе не бывает, людей просят верить достоверной информации и не поддаваться провокациям.