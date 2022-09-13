Школьника изнасиловали в Туркестанской области

12 сентября в Сарыагашский РОП обратилась мать пострадавшего ребенка.

Она заявила, что житель соседнего села совершил насильственные действия в отношеннии ее несовершеннолетнего сына, передает OTYRAR.

В ДП Туркестанской области сообщили, что зарегистрировали факт в Едином реестре досудебных расследований по статье 121 УК РК Насильственные действия сексуального характера.

Назначены судмедэкспертизы. Детали происшествия не разглашаются.

В настоящее время подозреваемый молодой человек задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Как сообщили в районном отделе развития человеческого потенциала, данный инцидент произошел вне школьного времени. Ребенок с 9 утра до 14:00 находится на уроках. В настоящее время с пострадавшим работают психологи.