«Светоч» из Шымкента завоевал Гран-при «Золотого листопада»

В Шымкент из Алматы вернулся народный хор «Светоч». Приехал не с пустыми руками, а с главной наградой – Гран-при II международного фестиваля народной музыки «Золотой листопад».

Что это за фестиваль, кто и с какой целью его организовал, мы узнали из его положения.

Итак, учредители и оргкомитет II международного фестиваля-конкурса народной музыки – театр народной песни Марины Грановой, ансамбль песни «Казаки Семиречья», Республиканский казачий культурный центр, Всемирный союз казачьих атаманов.

Их офис расположен в Алматы. Задача проведения фестиваля – содействие достоверному воссозданию духовных ценностей народной традиционной музыкальной культуры.

Итак, победа наших южан. Мы попросили рассказать о столь удачной поездке и о самом конкурсе руководителя хора Гульжан Юнусметову.

«Международный фестиваль народной музыки «Золотой листопад» проводился во второй раз. Первый конкурс проходил три года назад: в два минувших года пандемии из-за санэпидограничений у организаторов не было возможности его проводить. Хотя он задумывался как ежегодный, – рассказала Гульжан Таджиевна. – Нас всегда приглашают на этот фестиваль».

Группа хора «Светоч» на этом конкурсе представляла наш родной город Шымкент. Народные певицы выступили очень достойно. Перед началом фестиваля они подали пять заявок на сольные номера и две хоровые песни. Все было сделано так, как и было оговорено в положении конкурса: группа хора в номинациях «Хоровые» и «Вокальные».

«Наш коллектив вошел в группу призеров, более того – мы получили Гран-при фестиваля, – продолжила свой рассказ Гульжан Юнусметова. – Солистка хора Кулимхан Ерсултанова завоевала Гран-при в сольной номинации. Она исполнила песню из репертуара Людмилы Зыкиной «Мать-Земля моя».

Был еще один приятный момент: на следующий день нас попросили завершить гала-концерт песней «Цвети, моя Земля». Сначала мы немного растерялись, поскольку не готовили эту песню. Мы попросили помощь зала. Рискнули и экспромтом спели эту песню. И… сорвали шквал аплодисментов. И зал, и все зрители нас очень поддержали. Это было очень достойное завершение фестиваля.

Один из авторитетных членов жюри сказал нам: «Вы спели лучше Рымбаевой!» Вот такую оценку он дал нашему выступлению. Приятно. Домой мы вернулись в хорошем настроении. Еще один приятный сюрприз получили уже на вокзале: нас встречала вторая часть нашего коллектива, которая не смогла поехать в Алматы, поскольку было ограничение – не более 15 человек. Нас встретили с гармонью и песнями. Все отъезжающие и приезжающие на вокзале окружили нас. Там тоже произвели фурор. Словом, впечатления остались самые теплые. Мы надеемся, что ежегодно будем принимать участие в этом фестивале».

Ну что же, молодцы, шымкентцы! С очередной победой, с заслуженным признанием!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА