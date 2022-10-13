Полный список победителей «Таза қала» — «Чистый город»

Представляем вашему вниманию список победителей социального конкурса-акции «Таза қала» — «Чистый город» 2022 года.
Итак, в номинации «ЛУЧШИЙ ДВОР» победили:
Абайский район
1-е место – Кенжебаева Улдар, улица 1 Мая, дом 35.
2-е место – Бажбаева Раушан Тулеповна, проспект Республики, дом 20.
3-е место – Юдакова Надежда Дмитриевна, улица Калдаякова, дом 14.
Аль-Фарабийский район
1-е место – Рахиева Карлыгаш, улица Алимбетова, дом 45 в.
2-е место – Досалиева Сауле, улица Байтурсынова, дом 86 а.
3-е место – Бектаева Дана, улица Ильяева, дом 40.
Енбекшинский район
1-е место – Томина Нина Григорьевна, 16 микрорайон, дом 54.
2-е место – Муталиева Шынар Жуматаевна, улица Ш. Уалиханова, дом 184 б.
3-е место – Бурковецкая Талиба Ералиевна, жилой массив «Тогыс», улица Мунайбарлаушылар, дом 33.
Каратауский район
1-е место – Асанханова Гулсин Сапаралиевна, жилой массив «Шымкент-Сити», 189-й квартал, дом 13.
2-е место – Каражанова Айгерим Улановна, жилой массив «Шымкент-Сити», 189-й квартал, дом 23.
3-е место – Тойлыбаева Айгуль Амирсеитовна, микрорайон «Нурсат», дом 115.
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ УЛИЦА»
Абайский район
1-е место – Акпанбетов Галымбек, Суртаев Кудайберген, микрорайон «Катынкопир», улица Молдабаева.
2-е место – Туктубаева Нурипа, микрорайон «Катынкопир», улица Онтаева.
3-е место – Кыдыр Нурсултан, улица Чехова.
Аль-Фарабийский район
1-е место – Асилова Акторе, улица Рабат.
2-е место – Тулеев Ерболат Тургунбаевич, улица Туякбаева.
3-е место – Андас Дана Аскаркызы, улица Рыскулбекова.
Енбекшинский район
1-е место – Касымов Рахимжан Ахмеджанович, улица Туркестанская.
2-е место – Убайдулла Нурила Шерниязовна, улица Бекет батыра.
3-е место – Караходжаев Гапуржан Мамасайидович, жилой массив «Каратобе», улица Абдыкадыр ата.
Каратауский район
1-е место – Пазилбеков Азимбай Мусырманкулович, микрорайон «Асар», улица №36.
2-е место – Худайназаров Ерназар, микрорайон «Бозарык», улица Улагат.
3-е место – Мадибеков Талдыбек Ондирбаевич, микрорайон «Тассай», улица Ш. Уалиханова.
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МИКРОРАЙОН»
Абайский район
1-е место – микрорайон «Жайлау», Ержигитов Калдыбай.
2-е место – 8 микрорайон, Ибраева Айман Кусаиновна.
3-е место – микрорайон «Самал-2», Жаркынбеков Мурат Кыдырович.
Аль-Фарабийский район
1-е место – микрорайон «Отрар», Каратабаев Абилкасым Амзеевич.
2-е место – микрорайон «Карасу», Куралбаев Жалгас Пернебекович.
3-е место – микрорайон «Сауле», Журсин Раев.
Енбекшинский район
1-е место – 12 микрорайон, Турлыбекова Муслима Кенесбековна.
2-е место – 18 микрорайон, Сарсенова Светлана Азимбаевна.
3-е место – микрорайон цементников, Пернебекова Рабига Абубакировна.
Каратауский район
1-е место – микрорайон «Асар», Мамирбаев Сейдахмет Кушекеевич.
2-е место – микрорайон «Тассай», улица Уалиханова, Мадибеков Талдыбек Ондирбаевич.
3-е место – микрорайон «Азат», улица Акканат, Шыныбеков Бакир Байдуллаулы.
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ДОМ»
Абайский район
1-е место – улица Ш. Калдаякова, дом 27, Нурымбет Бакытгуль.
2-е место – проспект Абая, дома №№33 а и 33 б, Ахметов Хамраз Хасимович.
3-е место – 8 микрорайон, дом 6, Мелешина Валентина.
Аль-Фарабийский район
1-е место – улица Тогызбаева, дом 26, Сагинаева Гульназ.
2-е место – улица Каныбекова, дом 10, Султанулы Куаныш.
3-е место – улица Рыскулбекова, дом 64, Кемелхан Нурсултан.
Енбекшинский район
1-е место – улица Аблязимова, Бедило Ольга Михайловна.
2-е место – проезд А. Сасбукаева, дом 75, Ходжамкулова Наргиза Бахтияровна.
3-е место – 16 микрорайон, дом 39, Фахридтинова Зоя Михайловна.
Каратауский район
1-е место – жилой массив «Нурсат», дом 20, Раимбердиев Кидирали Тангирбердиевич.
2-е место – микрорайон «Туран»-2, дом 42 а, Омиралиева Инжу Ибрагимовна.
3-е место – микрорайон «Туран»-2, дом 53 а, Эртай Катира Нарбаевна.
НОМИНАЦИЯ «ОБРАЗЦОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Абайский район
1-е место – дворник ТОО «It invest» Мирзабекова Алима Садыковна.
2-е место – дворник ТОО «ЛТД Турмыс» Рустамова Барно.
3-е место – дворник ТОО «Аксемсер стройсервис» Жандарова Мейзкул Мусаевна.
Аль-Фарабийский район
1-е место – дворник ТОО «Мад группс» Ташниязов Шерзад.
2-е место – дворник ТОО «Жасыл ел» Ширинбекова Жансая.
3-е место – дворник ТОО «Build Stroi» Айметов Ерали.
Енбекшинский район
1-е место – дворник ТОО «Жасыл-Жер» Тургунбаева Зейнекуль Пернебаевна.
2-е место – дворник ТОО «Жасыл-Жер» Галашова Татьяна Александровна.
3-е место – дворник ТОО «Жасыл-Жер» Хаджи Амад Назира.
Каратауский район
1-е место – дворник ТОО «Жасыл ел» Узакбаев Базарбай.
2-е место – дворник ТОО «Жасыл ел» Сагынбекова Балжан.
3-е место – дворник ТОО «Жасыл ел» Баймурзаев Серикжан.