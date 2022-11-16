Ярмарка недвижимости состоится в «Көрме орталығы»

18 ноября всех жителей и гостей южного мегаполиса приглашают на масштабную ярмарку недвижимости в «Көрме орталығы», сообщает OTYRAR.

Организатором мероприятия выступает Отбасы банк. Это уже четвертая по счету ярмарка недвижимости, проводимая в Шымкенте.

В этот раз на одной площадке соберутся 20 крупных строительных компаний города. Планирующим приобрести жилье в Шымкенте это отличная возможность ознакомиться со всеми вариантами недвижимости в одном месте. Таким образом можно сэкономить время и посетить лишь одну локацию — «Көрме орталығы» вместо десятков отделов продаж строительных компаний, разбросанных по всему городу.

Кроме того строительные компании обещают выгодные условия, скидки посетителям, а первые 30 гостей ярмарки недвижимости получат фирменные, символические подарки.

Адрес и время проведения ярмарки недвижимости: г.Шымкент, мкр. Нурсат, пр. Н.Назарбаева 12, здание «Көрме орталығы».

К слову, вот уже пару лет Шымкент захлестнул строительный бум. В прошлом году в южном мегаполисе сдали в эксплуатацию миллион квадратных метров жилья. В предстоящем году эту планку занижать не стали. Примерно столько же планируют ввести и к концу 2022 года.

Темпы строительства жилья налицо, в административном центре и районе Шымкент сити новостройки растут как грибы после дождя. Строительные компании предлагают огромный выбор на любой вкус и цвет. Средняя цена за квадратный метр варьируется в пределах 400 — 600 тысяч тенге. Выгоднее всего приобрести квартиру в еще строящемся доме, желательно на старте продаж, говорят эксперты. Именно в первые дни можно нарваться на максимально низкие цены.

Кстати акимат Шымкента советует вкладываться в жилье следующих стройкомпаний: Bazis, BI Group, «Оңтүстік-құрылыс-сервис», «Kanfar Building», «Отау Строй», «А.Р.Т.-Құрылыс», «Композит-7». Это те компании, которые имеют разрешение на привлечение денег дольщиков.

Полный список добросовестных застройщиков OTYRAR публиковал несколькими днями ранее. Перед покупкой жилья предлагаем ознакомиться с ним.