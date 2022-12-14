Отменить массовые мероприятия 16 декабря поручили в Шымкенте

Южный мегаполис в этом году довольно скромно отметит День Независимости.

Как сообщил руководитель управления культуры Шымкента Бауыржан Орынтаев, основной акцент поставлен на почтение памяти погибших при декабрьских событиях. И это вовсе не обязательно должны быть концерты и массовые мероприятия. Основные гуляния состоялись в День республики 25 октября.

«Всем нам дали указание отменить массовые мероприятия, но почтить память конечно необходимо. В городе будут мероприятия, посвященные 16 декабрю. Это возложение цветов у доски почета Кайрату Рыскулбекову и конференциИ на тему подвига желтоксанцев. Основные гуляния прошли 25 октября, сейчас мы хотим почтить память», — рассказал Бауыржан Орынтаев, руководитель управления культуры Шымкента.

Как сообщили в управлении, отмечать День Независимости страны начнут с сегодняшнего дня, 14 декабря. В 4 районах Шымкента будут организованы круглые столы и семинары с участием декабристов и интеллигенции мегаполиса.

Также сегодня в стенах университета Мухтара Ауэзова соберут желтоксанцев, их к слову, в городе всего 17 человек. Это люди, совершившие подвиг в тот кровавый день в 1986 году. Отважных и смелых героев наградят благодарственными письмами и подарками.

Еще в № 55 школе и школе исскуств Каратау пройдут круглые столы и встречи учеников с участниками желтсанских событий. Подобные встречи состоятся и 15 декабря во Дворце школьников и № 80 общеобразовательной школе.

Еще 15 декабря в 12:00 распахнет свои двери Музей жертв политических репрессий после реконструкции. В нем организовали уголок, посвященный жертвам желтоксанских событий. Посмотреть выставку и проникнуться историей может любой желающий.

А 16 декабря в 11 часов на улице Иляева у доски почета Кайрата Рыскулбекова состоится торжественное возложение цветов, где соберутся его соратники, декабристы и интеллигенция.

Позже всех желтоксанцев соберут на поминальный обед и почтут память погибших на пути к Независимости и свободе страны.