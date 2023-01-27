Шымкентские школьники стали чаще болеть туберкулезом

День, когда у 12-летней дочери подтвердили туберкулез, Алия вспоминает с ужасом. Девочка резко похудела, появилась повышенная утомляемость.

Где ребенок мог заразиться, маме остается только догадываться. Опасное заболевание удалось победить благодаря своевременно назначенному лечению школьницы.

«Дочка начала себя плохо чувствовать, плохо ела, сильно похудела, и я незамедлительно обратилась к врачу, а после обследования сказали, что у нее туберкулез. Сначала я не поверила, испугалась и даже растерялась. Но мы сразу начали лечение и сегодня моя дочь здорова. Большое спасибо врачам. Внимательно смотрите за здоровьем своих детей».

Туберкулез- опасное инфекционное заболевание, которому подвержены люди любого возраста, пола и социального статуса. Дети находятся в особой группе риска. Заразиться несовершеннолетние могут на игровых площадках, в общественном транспорте, от больного человека. На начальной стадии коварный диагноз проходит бессимптомно. В прошлом году в Шымкенте среди несовершеннолетних было зарегистрировано 324 случая туберкулеза. 23 ребенка были не были привиты, их родители отказались от прививки БЦЖ.

Клара Адырбаева, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района г. Шымкента:

«Да, отмечается регистрация заболеваемости среди детей. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 23 случая, от 15 до 17 лет зарегистрировано 13 случаев заболевания».

Причину отказа родителей от прививки специалисты связывают с низкой осведомленностью о ее эффективности. Санврачи напоминают: ребенок с поствакцинальным иммунитетом, защищен от опасных осложнений. Вакцина БЦЖ предупреждает летальные исходы и туберкулёзный менингит у детей в возрасте до 5 лет.

Клара Адырбаева, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района г. Шымкента:

«У нас в 2022 году по городу родилось 41 502 ребенка против туберкулеза охвачено в роддоме 39 864 новорождённых, что составляет 96,1 %. Но настораживает, что непривитые по причине отказа родителей, а это 460 новорождённых, и это достаточно серьезное количество, которые в дальнейшем могут заболеть».

Повторная ревакцинация необходима здоровым детям в 6 лет. В 2022 году к проведению реакции Манту подлежало 22 тысячи 208 школьников, охвачено 20 тысяч 647. По причине медотводов реакцию Манту не прошли более полутора тысяч учеников, а из-за отказа родителей 1066.

Хасият Исмаилова, заведующая детско-подростковым отделением «Областного центра фтизиопульмонологии»:

«При положительной пробе Манту необходима консультация фтизиопедиатра, который назначит общеклинический анализ и диаскинтест. Диаскинтест определяет наличие в организме туберкулезных микобактерий. Например, после БЦЖ вакцинации реакция Манту может быть положительной, а диаскинтест только влияет на туберкулезные микобактерии. Тесты проводятся бесплатно».

По мнению врачей, если вовремя не выявить и не начать комплексную терапию, то туберкулез может привести к тяжелым осложнениям, а порой и к смерти.

Хасият Исмаилова, заведующая детско-подростковым отделением «Областного центра фтизиопульмонологии»:

«В основном туберкулез у детей поражает внутригрудные лимфатические узлы, есть случаи туберкулеза костей и суставов, периферических лимфатических узлов, центральной нервной системы, то есть менингит вот-такие осложнения туберкулеза, но при правильном лечении дети быстро излечиваются».

Кроме роста заболевания увеличилось и число детей с лекарственной устойчивостью к туберкулезу, что осложняет и увеличивает длительность лечения.

Айгуль Исмагулова, фтизиопедиатр «Областного центра фтизиопульмонологии»:

«Лекарственно-устойчивый туберкулез за этот год зафиксировано 12 случаев и действительно лекарственно-устойчивый туберкулез идет к повышению. Если это чувствительный туберкулез, то лечение занимает 6 месяцев, если лекарственно-устойчивый до 18 месяцев».

Специалисты напоминают, чтобы защитить ребенка от туберкулеза и его коварных последствий важно не отказываться от вакцины БЦЖ, регулярно проходить профилактическое рентгенологическое обследование, соблюдать правила гигиены, а при появлении подозрительных симптомов обращаться к врачам.