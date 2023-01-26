В Шымкенте производят стройматериалы из речного коралла

Стройматериалы из Шымкента закупает Дубай, Париж, Пекин и другие зарубежные страны. Предприятие изготавливает строительные материалы из речного коралла, передает корреспондент OTYRAR.

Такой завод в Казахстане не имеет аналогов, сырье добывают в Туркестанской области, после чего перерабатывают на заводе в Шымкенте.

Чтобы разрезать камень из речного коралла весом в три тонны, нужно специальное оборудование. Эту работу выполняют опытные фрезеровщики. Серик Султанов говорит, что правильная нарезка позволяет минимизировать отходы. За смену рабочий обрабатывает 250 квадратных метров каменной породы.

«Это наш отечественный продукт. За одну смену мы выдаем уже обрезанный камень на обработку, всего около 300 квадратных метров, размером 30 на 60. Вся система работы тут автоматизирована», — говорит Серик Султанов, фрезеровщик.

Оставшиеся после обрезки камни тоже идут в дело. Из них изготавливают лёгкие, но прочные кирпичи. На заводе также выпускают отделочные плиты, сухие смеси и многое другое. Готовая продукция пользуется огромным спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

«Сырье мы берем из Сарыагашского района, нашей компанией налажен экспорт с такими странами как Германия, ОАЭ, Франция, Россия и Узбекистан. Мы также обеспечиваем внутренний рынок продукцией не уступающей по качеству европейским странам», — говорит Айжан Мухамеджанова, представитель компании.

На производстве изготавливают не только строительные материалы, но и различные архитектурные изделия. К примеру, из подобной заготовки эксклюзивного камня, с помощью современного оборудования, за полчаса могут изготовить сложные архитектурные изделия: балясины, колонны и многое другое.

Завод является одним из «якорных» проектов индустриальной зоны «Онтустик».