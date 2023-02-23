500 вакансий представили работодатели шымкентцам в специальной экономической зоне «Оңтүстік»

В Шымкенте в свободной экономической зоне прошла очередная ярмарка вакансий.

Организована она по инициативе акимата города при содействии управления занятости и социальных программ и центром занятости населения города Шымкента. На конкурсе были представлены несколько сотен вакансий по самым различным специальностям.

Власти Шымкента решили отойти от традиционной формы проведения ярмарки свободных вакансий. Студенты и безработные своими глазами увидели возможное место работы.

«Здесь сегодня участвуют около 25-ти крупных предприятий. Сегодня представлено коло 400-500 вакансий. Участвуют люди, стоящие на учёте по безработице, и студенты последних курсов всех высших и средних учебных заведений. Сегодня все ознакомились со свободными вакансиями, и работой предприятий», — рассказал директор центра занятости г. Шымкента Шагдат Асет.

Предприятия, предложившие вакансии в цехах, расположены в пределах специальной экономической зоны. Желающие могли побывать и на производстве. Менеджеры предприятий рассказали о преимуществах работы компаний.

«Сегодня посетителям ярмарки вакансий. мы предложили 15 рабочих мест. Наше предприятие занимается переработкой стекла, с последующим выпуском из этого сырья материалов для монтажа ванных кабин, стеклянных лестниц и других изделий из стекла. Нам нужны мужчины — операторы на станки от 18 до 45 лет, а также людей на другие специальности. Наша компания предлагает полный соцпакет в том числе развозка и питание. Располагаемся мы в индустриальной зоне «Онтустик»» — говорит менджер по персоналу одной из компаний Алия Айтуреева.

По признанию посетителей ярмарки вакансий, выездной формат оказался удачным. Кто-то смог договориться о трудоустройстве, буквально на возможном рабочем месте, а кто-то увидел перспективу после окончания учёбы.

«Меня заинтересовали вакансии по специальности арт-строительство и перевозки, в одной из компаниий. Я поговорила с менеджером по персоналу и она рассказала об условиях работы на своём предприятии. Мне понравилось это направление и я думаю после окончания колледжа, устраиться на работу в компанию. Я думаю в строительной отрасли работа будет всегда», — делится планами студентка колледжа им. Кастеева Алина Давлетбай.

Такие выездные ярмарки вакансий специалисты городского Центра занятости населения обещают организовывать чаще, как минимум один раз в квартал.