Плевки и маты в общественных местах — шымкентцы о некультурном поведении

Это страница нашумевшей нейросети CHATGPT. Она может вести диалог в режиме реального времени и ответить на любой вопрос. Узнать, например, что мешает нам быть культурнее.



Искусственный интеллект на вопрос отвечает однозначно – проблемы есть. В их число входит нарушение общественного порядка и неприемлемое поведение: Драки, нарушение личных границ и мат в общественных местах.

Шымкентцы устали терпеть бескультурье. Бесконечные плевки, отсутствие уважения к окружающим и незнание норм поведения в обществе довели терпение горожан до предела.

«Наша молодёжь насмотрелась, в Америке там, в Европе, сидят на этих лужайках, газонах, но в Европе и других странах за собой вычищают, а наша молодежь… Отдохнули, посидели… Оставляют за собой баклашки, из-под чипсов, не умеют наши тоже, с одной стороны, культурно отдыхать»;

«Культура это – прекрасный разговор, грамотная речь, это наверное главное, то, что в Шымкенте к сожалению мало, все говорят настолько безграмотно… Ну и, правила поведения в общественных местах»;

«Вот это вот, особенно когда летом идёшь – вообще, нечто. Молодой человек может развернуться, и… Вот это, наверное, культура поведения. В семье нужно воспитывать, в семье нужно прививать, родители должны говорить. Это должно быть стыдно», — говорят жители города.

Проблемы, связанные с культурой поведения, не на шутку волнуют и сотрудников сферы искусства. Некоторые зрители не понимают, что непотребное поведение мешает погружению в постановку не только воспитанным зрителям, но и артистам.

«Конечно же, очень неприятно актерам, которые выходят на сцену, чувствовать, что ты… не то, что лишний, но не нужен сейчас кое-кому, определённому контингенту, сидящему в зале», — объясняют артисты русского драматического театра.

Преподаватель университета Татьяна Тарасенко говорит: молодёжи необходимо объяснять, для чего нужны правила поведения в обществе.

«Они должны знать именно ту культуру поведения, которую нужно сохранить: что означают аплодисменты для исполнителя на сцене, почему нельзя ходить во время действий, которые проходят на сцене, почему по третьему звонку уже нужно заходить в театр, для чего существует дресс-код».

Художественный руководитель русского драматического театра Игорь Вербицкий, обратился к зрителям с просьбой – вести себя прилично, хотя бы во время спектаклей и концертов:

«В театре, на концерте живом, вы общаетесь с живыми людьми. Поэтому, моя огромная просьба, дорогие наши зрители, мы без вас не можем, вы необходимы как воздух театру, концертам, и все остальное, но, пожалуйста, мы вас очень просим, я сейчас от всего актерского братства прошу, ну будьте вежливыми, ну думайте о том, что нам это тоже неприятно, когда вы нарушаете этикет».

Для того, чтобы корректно вести себя на культурно-массовых мероприятиях достаточно придерживаться нескольких правил: не разговаривать слишком громко с соседями, отключить или перевести на беззвучный режим телефон и не ходить по залу во время действия на сцене.

Пока искусственный интеллект не научился выявлять нарушителей общественного порядка и делать им замечания лично, но с этой задачей прекрасно справляются сотрудники правоохранительных органов.



За плевки в общественных местах злоумышленники заплатят штраф 5 МРП, за мат, с марта месяца 20 МРП, а за нарушение тишины в жилых помещениях до почти 7 миллионов тенге. Никакая нейросеть не поможет избежать наказания.