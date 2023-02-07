Учеников №1 гимназии эвакуировали в Шымкенте

В первой школе Шымкента прозвенела тревожная сирена, на место прибыли спасатели, передает корреспондент OTYRAR.

Сотрудники ДЧС вместе с преподавательским составом оперативно вывели детей из здания. К счастью, тревога была учебной. Сегодня в школе-гимназии разъяснили и наглядно показали, как вести себя во время землетрясения.

Уже во дворе школы детям рассказали о том, как нужно вести себя во время ЧС, какие методы нужно применять, чтобы не только спасти свою жизнь, но и тех кто нуждается в помощи.

«Нужно отметить, что школьники очень оперативно среагировали, не было как таковой паники. Те дети, которые остались на четвертом этаже также следовали всем правилам», — говорят спасатели.

К слову, о сейсмической ситуации в Казахстане, рассказали эксперты. Южная и юго-восточная части страны расположены в сейсмоактивной, сейсмоопасной зоне с 40% промышленного потенциала страны.

Особенно Алматинский регион в этом отношении является очень опасным во всей Центральной Азии. В прошлом несколько раз происходили сильные разрушительные землетрясения: верненское землетрясение 1887 года и кеминское землетрясение 1911 года.

«В целом сейсмический режим выглядит таким образом. В течение последних пяти лет на территории Казахстана сейсмическими приборами зарегистрировано около 40 тысяч землетрясений. В 2018 году – 8500, в 2019 – 7800, 2020 – 9500, в 2021 – 6700, в 2022 – 6900. Это сейсмический фон, сейсмическая жизнь геологического района. То ест это общие малозаметные толчки», — говорят в ведомстве.

Есть более сильные, которые ощущает население. В течение последних пяти лет на территории Казахстана зарегистрированы 66 сейсмических событий. В 2018 — 20, 2019 – 11, 2020 — 15, 2021 – 11, 2022 – 9. Последнее ощутимое землетрясение было у нас в Алматы 28 декабря 2022 года в 190 км от Алматы на границе с Кыргызстаном и Китая.

Для оценки сейсмической ситуации коллектив Института сейсмологии составляет прогнозные оценки различной срочности. Есть среднесрочный прогноз и есть краткосрочный. Среднесрочный составляется два раза в год – в начале и в середине с уточнением.