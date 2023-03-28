ЦОН, контрабанда и коррупция. Кто прошел в Парламент от Шымкента

Итак, выборы в Мажилис и Маслихаты завершились. ЦИК подсчитала количество голосов и огласила окончательные результаты.

Итак, в Мажилис по одномандатным округам прошли 2 кандидата: Данабек Исабеков и Болатбек Нажметдинулы, запомните эти имена. Именно они будут представлять интересы региона в нижней палате Парламента. Кто они такие? Давайте разбираться вместе.

По избирательному округу №6 большинство голосов набрал Данабек Исабеков, госслужащий с многолетним стажем, экс-директор Шымкентского филиала Правительства для граждан. Там в тесной связке с народом и их документацией он проработал больше 10 лет. Затем в сентябре 2022 вполне неожиданно Данабека Исабекова на этом посту сменил Балмейыр Сансызбайулы 1993 года рождения, который ранее успел поработать в горздраве, управлении госзакупок и Комитете индустрии и туризма, попав впервые в ЦОН сразу на руководящую должность. Как это произошло? Вопрос из разряда риторических. Хотя речь не о нем.

Данабек Исабеков свою политически активную жизнь начал, как и многие другие, с гормаслихата. Он был депутатом 7-созыва, представляет партию Аманат. Женат, воспитывает 5 дочерей. Говорит, главная цель, это искоренить безработицу, максимально охватить рабочими местами население, создать хорошие условия для семей и в частности для многодетных матерей, так же в фокусе — земельный кодекс и грамотное распределение бюджета на инфраструктуру в мегаполисе. Кстати, Данабека Исабекова можно в шутку назвать звездой билбордов. Практически на каждом шагу Данабек Исабеков с высоты баннеров и LEDэкранов призывал нас с вами сделать правильный выбор. И у него получилось.

Второй депутат Мажилиса — Болатбек Нажметдинулы — успешный предприниматель, имеющий за плечами и работу в структуре акиматa ЮКО, и службу в правоохранительных органах. Он был заместителем акима ЮКО Аскара Мырзахметова на протяжении 4 лет.

Кстати, его имя фигурировало в уголовном деле — его обвиняли в контрабанде муки, а потом и в коррупции. Впрочем, с тех пор прошло много лет и Нажметдинулы удалось доказать свою непричастность к серым схемам. Кстати в одном из информационных порталов, в биографии Болатбека Нажметдинулы написано: политический идеал — Нурсултан Назарбаев. Как доказательство этому, в 2021 году он выступил с инициативой поставить в Туркестане памятник первому президенту страны.

Сейчас Болатбек Нажметдинулы занимается предпринимательством. Он основал группу компаний «DALA», которая занимается интенсивным садоводством, хранением фруктов и овощей, а также производит популярный в Казахстане натуральный сок.

В своем интервью информационному порталу Vera.kz Нажметдинулы сказал, что его присутствие в Парламенте будет весомее для Шымкента.

«Дотации и аким просит, и замаким просит, и депутаты просят. По чуть-чуть дают всем. А теперь до правительства нужно донести проблему города, жителей и сказать, почему на душу населения вы даете в Астану 800 тыс тенге, а у нас в 10 раз меньше? Я смогу это донести, и я думаю, что с моим участием деньги будут идти сюда больше, чем когда-либо. Кроме бюджета, который защищает аким, я думаю, что мое присутствие будет весомее для Шымкента. Эффективность моя будет больше, чем тех статистов, которые в Мажилисе были раньше. Пусть не обижаются, но они были статистами. По сравнению с ними я более компетентен, и я смогу защищать интересы южан. Моя лепта для исполнительной власти при реализации программ, для жителей города и области, для инфраструктуры будет внушительная», — подчеркнул Нажиметдинулы.

Теперь оба кандидата будут полноценно работать в Парламенте, представлять интересы нашего региона. Насколько эффективно, покажет предстоящая пятилетка. А пока народных избранников юга ждет переезд в холодную столицу, служебная квартира на левом берегу, авто, заработная плата в размере от 600 — 800 тысяч тенге. Здесь хочется добавить, что точных данных по окладу депутатов Мажилиса нет, взяты средние показатели из открытых источников. Заработная плата зависит от чина, выслуги лет и научной степени депутата.