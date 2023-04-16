16 апреля православные христиане отметят главный праздник

Он также называется Воскресение Христово и напоминает о чудесном воскресении Иисуса Христа.
Этот праздник символизирует победу жизни над смертью, возрождение и торжество добра над злом, а человек получает вечную жизнь через веру
в воскресение Спасителя.
Христиане готовятся к Пасхе по-особому, стараясь соблюдать ритуалы и традиции, радуясь предстоящему общению с родными и близкими
по духу людьми.
Погружение в благодать
Пасха ежегодно отмечается в разные даты. В 2023 году она выпадает на 16 апреля и считается ранней. А вот в следующем, 2024-м, она будет поздней – 5 мая. Дату главного праздника высчитывают по лунному календарю. В зависимости от того, на какой день приходится Пасха, рассчитываются даты таких праздников, как Вознесение, Троица, а также начало Великого поста.
Одним из главных символов Воскресения Христова является Благодатный огонь. Верующие ждут схождения Благодатного огня в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Происходит это чудо в Великую субботу. В течение уже 16-ти веков накануне православной Пасхи множество людей, собравшихся в храме, становятся фактическими свидетелями этого чудесного события: свечи, которые они держат в руках, самовоспламеняются огнем, который дарит яркий свет, но не обжигает. Спустя несколько минут огонь становится горячим и приобретает обычные свойства.
Из Иерусалима частицу Благодатного огня священнослужители развозят по разным странам и зажигают его в главных храмах.
Пасхе предшествует Великий пост, особо строго его соблюдают в Страстную седмицу – неделю перед наступлением праздника. Церковь в это время вспоминает последние дни земной жизни Христа, а также его смерть на кресте и погребение.
Основные приготовления к празднику делаются в Чистый четверг, так как считается, что в этот день Христос вместе с учениками установил главное таинство церкви – причастие. Именно поэтому перед Пасхой верующие стараются причаститься, чтобы встречать ее с чистым сердцем и душой.
В народе считается, что в Чистый четверг нужно также навести порядок в жилище. Начинать красить яйца и печь куличи.
Пасхальное богослужение начинается незадолго до полуночи и длится несколько часов. Один из самых важных этапов праздничной ночи – Крестный ход. Он символизирует движение навстречу Спасителю. Шествие проходит вокруг храма под непрекращающийся звон колоколов. После окончания службы верующим обычно раздают яйца, окрашенные в красный цвет. Вечером в день Воскресения Христова служится радостная Пасхальная вечерня.
Пасху традиционно празднуют семь дней. Всю пасхальную неделю в храмах проводят торжественные богослужения. В конце недели отмечается праздник Красная горка (народное название первого воскресенья после Пасхи, Фомина воскресенье). С этого дня церковь после перерыва на время Великого поста возобновляет обряд венчания.
Верующие начинают играть свадьбы.
А на девятый день после Пасхи, во вторник, православные отмечают день поминовения усопших – Радоницу. В этом году это будет 25 апреля.
Пасхальная выпечка
Пасхальный кулич – это не просто лакомство, это главная составляющая праздничной трапезы. Существуют разные способы приготовления пасхальной сдобы. Во многих семьях есть свои фирменные рецепты и секретные ингредиенты. Но есть и универсальные правила приготовления пасхальной выпечки.
Традиционный пасхальный кулич
Приготовленный по этому рецепту, он получается в меру сладким, с нежным вкусом, влажный и пористый внутри.
Ингредиенты:
изюм – 250 г, сливочное масло – 230 г, мука – 1 кг, сахарная пудра – 200 г, лимонный сок – 1 ч.л., сухие дрожжи – 14 г, сахар – 320 г, молоко – 350 мл, 6 яиц, 1/2 ч.л. соли, белок – 1 шт.
Приготовление
Засыпаем в емкость 4 ст. ложки муки, 1 ст. ложку сахара, дрожи с теплым молоком. Накрываем и ставим в место с температурой около 30 градусов. В отдельной емкости смешиваем 4 яйца с двумя желтками, солью и сахаром. Перемешиваем миксером до состояния белой массы. Добавим в муку молоко, опару, разогретое сливочное масло, взбитые яйца и ванилин. Замешиваем тесто около 10 минут и перемещаем в емкость, предварительно смазанную подсолнечным маслом.
Затем накрываем пищевой пленкой и тканью, ставим в духовой шкаф с температурой 30 градусов на 1,5 часа. Смешиваем изюм с мукой. Затем добавляем в тесто. Заполняем готовые формы получившейся массой на половину объема. Накрываем их тканью и пленкой.
Ставим в духовой шкаф с температурой около 30 градусов или другое теплое место и ждем, когда тесто поднимется. Дальше выпекаем куличи 30 минут в разогретой на 180 градусов духовке.
Пока они остывают, делаем глазурь. Добавляем сахарной пудры в белок и взбиваем. Через минуту добавляем сок лимона. Украшаем куличи глазурью и кондитерской посыпкой.
Творожный кулич
Несложный рецепт творожного кулича, который порадует всех хозяек.
Ингредиенты: творог – 300 г; яйцо – 3 шт.; мука – 200-250 г (чтобы не переборщить, добавляем 200 г, по необходимости досыпаем); сахар – 150 г (можно больше или меньше, в зависимости от вкуса); ванильный сахар – 20 г; сливочное масло – 70-80 г; разрыхлитель – 1 ч.л. (в крайнем случае, подойдет сода – 0,5 ч.л.); соль – 0,5 ч.л.; цедра половины лимона или апельсина; любые сухофрукты – 130-150 г; для украшения подойдут цукаты, мак или измельченные сухофрукты.
Для глазури потребуются: сгущенное молоко –
3 ст.л.; сухое молоко – 3 ст.л.
Приготовление
Для начала творог надо сделать однородным, протерев его через сито или разбив блендером. В миске смешать яйца, соль и два вида сахара (обычный и ванильный). Берем миксер и взбиваем до образования светлой массы, по консистенции похожей на негустую сметану. Масло необходимо растопить и влить к яичной массе. Натираем туда же цедру лимона.
Перемешиваем и добавляем творог, после чего секунд 30 взбиваем миксером, чтобы объединить продукты. Муку смешиваем с разрыхлителем и отправляем в творожную массу, предварительно просеяв.
Перемешиваем тесто до однородности. В итоге оно получается густым и вязким. Сухофрукты заливаем кипятком на 10 минут, после чего просушиваем и добавляем в тесто для кулича. Перемешиваем. Для выпекания необходимо предварительно смазать растительным маслом бумажные формочки.
В зависимости от размера получится от одного до трех куличей. Духовку разогреваем до 160 градусов и выпекаем около 40-45 минут.
Если кулич один большой – то минут 50-55. Достаем из духовки и накрываем полотенцем. Пусть все остывает до теплого состояния. В это время делаем глазурь. Смешиваем сгущенку и сухое молоко. Консистенция будет тягучей, что позволит красиво уложить глазурь на куличи. Присыпаем любым украшением.
Ватрушки с творогом
Еще одним популярным угощением стали румяные ароматные ватрушки. Их с удовольствием едят дети и взрослые.
Ингредиенты для теста: молоко – 250 мл, яйцо – 1 шт., масло растительное – 2 ст. ложки (+для смазывания миски), мука пшеничная – 450-500 г (+для работы с тестом), дрожжи сухие – 7 г, сахар – 2 ст. л., соль – 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
творог – 400 г, сметана – 2 ст. л., желток – 1 шт., сахар – 2 ст. л., ванильный сахар – 1 пакетик.
Приготовление
Готовим опару: молоко (чуть подогретое), дрожжи, сахар, соль и муку (0,5 стакана) перемешать, накрыть салфеткой и оставить в теплом месте минут на 20.
Когда опара подойдет (поднимется и покроется пузырьками), добавить яйцо, растительное масло, перемешать.
Частями добавить просеянную муку и замесить тесто. Перемешать тесто сперва ложкой, затем вымесить руками (примерно 10 минут). Тесто будет мягким и послушным.
Миску смазать растительным маслом, тесто сформировать в шар, положить в миску, накрыть пленкой и поставить в теплое место примерно на час для подъема.
За это время творог протереть через сито, чтобы не было плотных комочков. Добавить сахар, желток, сметану, ванильный сахар и перемешать. Готовую начинку убрать на время, пока подходит тесто, в холодильник.
Тесто слегка обмять, разделить на 12 кусочков на столе, присыпанном мукой. Каждый кусочек скатать в шарик.
Противень застелить пергаментом, выложить шарики теста на расстоянии не менее 5 см друг от друга. Накрыть салфеткой и оставить на 10-15 минут для расстойки.
Затем шарики теста слегка примять, донышко стакана обмакнуть в муку и сделать в тесте углубления. В каждое углубление выложить творожную начинку, примерно по 1 ст. л.
Разогреть духовку до 180-190 градусов. С помощью силиконовой кисточки аккуратно смазать ватрушки яйцом. Выпекать в разогретой духовке 20-30 минут.
Красим и украшаем яйца
Традиционно пасхальные яйца красные. Это связано с преданием о Марии Магдалине, которая известила императора Тиберия о воскрешении Христа. Надменный император заявил, что никто не сможет воскреснуть, так же, как белое яйцо не сможет стать красным. И тут произошло чудо!
Но уже давно пасхальные яйца красят в разные яркие цвета, украшают наклейками и даже расписывают узорами вручную, стараясь сделать их как можно более нарядными.
Чтобы яйца не лопнули при варке, делать это нужно правильно. Кому захочется получить треснувшее или недоваренное угощение?
Запомните несколько правил.
Свежие яйца трескаются меньше. Чтобы проверить свежесть, опустите яйцо в стакан с водой, оно должно утонуть. Плавающие на поверхности – старые. Перед варкой яйца должны нагреться до комнатной температуры. Заблаговременно достаньте их из холодильника. На кастрюлю объемом 2 л добавьте 1 ст.л. соли. Она не даст белку вытечь в случае случайного растрескивания скорлупок.
Наши бабушки красили яйца луковой шелухой. Способ очень простой и безопасный. При этом яйца получаются, как и требует традиция, красными или бордовыми, в зависимости от цвета скорлупы.
С вечера в кастрюле (используйте алюминиевую, ее легче потом отмыть) замочите луковую шелуху. К утру вода настоится и станет красной. Чем больше луковой шелухи, тем насыщеннее получится цвет. Ее можно также залить кипятком или проварить полчаса.
Утром погрузите в этот настой яйца (помните, что они не должны быть только из холодильника!) и варите минут 15-20. За это время они полностью окрасятся. И что важно, природная краска не будет пачкать руки и оставлять следы на сдобе, если вы сложили все в один пакет для угощения.
Для окрашивания яиц можно использовать пищевые краски, которые продаются в магазине и на рынке. Пользоваться надо в соответствии с инструкцией.
Украсить яйца можно и с помощью термонаклеек. Это, пожалуй, самый быстрый способ: нужно лишь надеть наклейку на яйцо и опустить в горячую воду на 30-50 секунд. Наклейка равномерно «обнимет» всю поверхность. Получаются очень красивые яйца.
Разрисовать яйца к празднику можно вместе с детьми. Самый простой способ – с помощью разноцветной гуаши и зубочистки. Просто макайте зубочистку в краску и рисуйте точки, полосочки, зигзаги, цветочки. Это очень увлекательное занятие, дарящее ощущение настоящего праздника.
Готовьтесь к Пасхе всей семьей, чтите традиции своих предков, заботьтесь о нуждающихся, проявляйте доброту и щедрость ко всем, кто рядом.
Светлого вам праздника, радости в душе, мира и надежды!
Яна КОТТ