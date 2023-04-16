16 апреля православные христиане отметят главный праздник

Он также называется Воскресение Христово и напоминает о чудесном воскресении Иисуса Христа.

Этот праздник символизирует победу жизни над смертью, возрождение и торжество добра над злом, а человек получает вечную жизнь через веру

в воскресение Спасителя.

Христиане готовятся к Пасхе по-особому, стараясь соблюдать ритуалы и традиции, радуясь предстоящему общению с родными и близкими

по духу людьми.

Погружение в благодать

Пасха ежегодно отмечается в разные даты. В 2023 году она выпадает на 16 апреля и считается ранней. А вот в следующем, 2024-м, она будет поздней – 5 мая. Дату главного праздника высчитывают по лунному календарю. В зависимости от того, на какой день приходится Пасха, рассчитываются даты таких праздников, как Вознесение, Троица, а также начало Великого поста.

Одним из главных символов Воскресения Христова является Благодатный огонь. Верующие ждут схождения Благодатного огня в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Происходит это чудо в Великую субботу. В течение уже 16-ти веков накануне православной Пасхи множество людей, собравшихся в храме, становятся фактическими свидетелями этого чудесного события: свечи, которые они держат в руках, самовоспламеняются огнем, который дарит яркий свет, но не обжигает. Спустя несколько минут огонь становится горячим и приобретает обычные свойства.

Из Иерусалима частицу Благодатного огня священнослужители развозят по разным странам и зажигают его в главных храмах.

Пасхе предшествует Великий пост, особо строго его соблюдают в Страстную седмицу – неделю перед наступлением праздника. Церковь в это время вспоминает последние дни земной жизни Христа, а также его смерть на кресте и погребение.

Основные приготовления к празднику делаются в Чистый четверг, так как считается, что в этот день Христос вместе с учениками установил главное таинство церкви – причастие. Именно поэтому перед Пасхой верующие стараются причаститься, чтобы встречать ее с чистым сердцем и душой.

В народе считается, что в Чистый четверг нужно также навести порядок в жилище. Начинать красить яйца и печь куличи.

Пасхальное богослужение начинается незадолго до полуночи и длится несколько часов. Один из самых важных этапов праздничной ночи – Крестный ход. Он символизирует движение навстречу Спасителю. Шествие проходит вокруг храма под непрекращающийся звон колоколов. После окончания службы верующим обычно раздают яйца, окрашенные в красный цвет. Вечером в день Воскресения Христова служится радостная Пасхальная вечерня.

Пасху традиционно празднуют семь дней. Всю пасхальную неделю в храмах проводят торжественные богослужения. В конце недели отмечается праздник Красная горка (народное название первого воскресенья после Пасхи, Фомина воскресенье). С этого дня церковь после перерыва на время Великого поста возобновляет обряд венчания.

Верующие начинают играть свадьбы.

А на девятый день после Пасхи, во вторник, православные отмечают день поминовения усопших – Радоницу. В этом году это будет 25 апреля.

Пасхальная выпечка

Пасхальный кулич – это не просто лакомство, это главная составляющая праздничной трапезы. Существуют разные способы приготовления пасхальной сдобы. Во многих семьях есть свои фирменные рецепты и секретные ингредиенты. Но есть и универсальные правила приготовления пасхальной выпечки.

Традиционный пасхальный кулич

Приготовленный по этому рецепту, он получается в меру сладким, с нежным вкусом, влажный и пористый внутри.

Ингредиенты:

изюм – 250 г, сливочное масло – 230 г, мука – 1 кг, сахарная пудра – 200 г, лимонный сок – 1 ч.л., сухие дрожжи – 14 г, сахар – 320 г, молоко – 350 мл, 6 яиц, 1/2 ч.л. соли, белок – 1 шт.

Приготовление

Засыпаем в емкость 4 ст. ложки муки, 1 ст. ложку сахара, дрожи с теплым молоком. Накрываем и ставим в место с температурой около 30 градусов. В отдельной емкости смешиваем 4 яйца с двумя желтками, солью и сахаром. Перемешиваем миксером до состояния белой массы. Добавим в муку молоко, опару, разогретое сливочное масло, взбитые яйца и ванилин. Замешиваем тесто около 10 минут и перемещаем в емкость, предварительно смазанную подсолнечным маслом.

Затем накрываем пищевой пленкой и тканью, ставим в духовой шкаф с температурой 30 градусов на 1,5 часа. Смешиваем изюм с мукой. Затем добавляем в тесто. Заполняем готовые формы получившейся массой на половину объема. Накрываем их тканью и пленкой.

Ставим в духовой шкаф с температурой около 30 градусов или другое теплое место и ждем, когда тесто поднимется. Дальше выпекаем куличи 30 минут в разогретой на 180 градусов духовке.

Пока они остывают, делаем глазурь. Добавляем сахарной пудры в белок и взбиваем. Через минуту добавляем сок лимона. Украшаем куличи глазурью и кондитерской посыпкой.