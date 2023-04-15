«В поисках звезды»: проникновенная история от читателя

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Как показывает статистика, нас читают не только в Казахстане, но и в Узбекистане, России и даже малый процент читателей живут в Украине. В канун Дня влюбленных мы решили для вас запустить конкурс на самую романтическую историю любви. Их пришло немало, и к сожалению многие из них без фотографий. И все же, самые красивые сегодня публикуем тут. Одну из них поведал некий Тимур Козыкеев. Далее прилагаю текст.

«Меня зовут Тимур, и я молодой предприниматель из Шымкента. В свои 22 года я решил основать собственный стартап в сфере IT по туризму, мечтая о том, чтобы помочь людям открывать мир с помощью технологий. Но то, что я не ожидал, это что моё самое большое приключение и открытие жизни станет моя история любви с одной мадемуазель.

Однажды на одной из местных стартап-встреч, я заметил прекрасную девушку с яркими глазами и веселой улыбкой. Её имя было Асем, и она была одной из участниц мероприятия. Мы начали разговор, и я сразу же ощутил её энергию и страсть к жизни. Мы обнаружили множество общих интересов: оба любили книги и космос, оба увлекались кино и искусством, и оба мечтали о путешествиях. Мы проводили много времени вместе, и каждая встреча с Асем была для меня как путешествие в неизведанные уголки моего сердца.

Мы забывали о времени, гуляя по улицам Шымкента, обсуждая фильмы и книги, смеясь и шутя. Но самый запоминающийся момент нашей истории произошел во время нашей первой прогулки на природе. Мы решили отправиться на поход в горы с ночевкой, и это был настоящий вызов для нас обоих.

Мы пережили непредсказуемую погоду, сложные маршруты и непростые условия ночевки. Ночью выйдя с палатки, мы пили горячий чай и смотрели в ночное небо, оно было окутана яркими звездами. Мы смотрели на звезды, обменивались нежными словами и мечтали о будущем. Один момент, среди блистающих звезд, я понял, что самая яркая звезда в моей жизни для меня, была рядом.

Я взял ее за руку и смотрел ей в глаза, ощущая, как мое сердце бьется сильнее. Она улыбнулась мне, и в этот момент я не смог сдержать своих чувств. Я выразил ей свою любовь с искренностью, описывая как она изменила мою жизнь с тех пор, как мы встретились. Асем была тронута моими словами, и она ответила мне взаимностью, поделившись своими чувствами и эмоциями.

С тех пор каждый раз, когда я поднимаю глаза на звездное небо, мое сердце замирает от восхищения, и в моих мыслях мерцают образы тысячи звезд. Среди этого бескрайнего космического моря, я знаю, что есть одна звезда, такая же яркая и захватывающая, как Асем«.

Ну что ж Тимур, желаю вам чтобы ваша путеводная звезда всегда освящала ваш путь. С праздником, с Днем любви!