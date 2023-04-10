Жители Туранского района наконец получат техусловия

В новообразованном районе «Туран» фактически завершилось формирование государственных органов, обслуживающие население района.

Руководитель, отчитавшийся за первый квартал отметил, что актуальными остаются вопросы водоснабжения микрорайона «Курсай» и приведение в порядок уличных дорог. Наконец-то жителям частного сектора «Бам»,»112″, улицы Казыбек би начнут выдавать техусловия на подключение к централизованной канализационной системе.

К централизованной системе канализации в первую очередь подключат дома по улице Казыбек би, 112-й квартал и Айкап-Бам. Глава Туранского района — Боранбай Болатбеков, который до назначения возглавлял коммунальную сферу Шымкента, определил приоритетные направления.

Боранбай Болатбеков, аким Туранского района г.Шымкента:

«В микрорайоне «Айкап» в Баме, половина населения подключена к центральной канализационной системе, половина до сих пользуется септиками. Этот вопрос решается. Разработка ПСД завершается. Цена — около 2-ух млрд 300 млн тенге. Также работы по подключению в этом году начнем в 112 квартале. Жителям частного сектора скоро будут выдавать техусловия».

Проблема канализации актуальна не только в Туране, но и во всем городе. В дополнение к канализационной очистной установке на 150 тысяч кубометров, в этом году в Шымкенте началось строительство нового очистного сооружения на 50 тысяч кубометров. До конца года планируется ввод объекта в эксплуатацию.

В перспективе за городом будет построено новое канализационное очистное сооружение. Еще одно нововведение — в пятом районе Шымкента заработал центр обслуживания населения.

Боранбай Болатбеков, аким Туранского района г.Шымкента:

«В районе работает прокуратура, полиция, управление государственных доходов, также открыли Центр обслуживания населения».

В этом году в Туранском районе запланировано строительство 29 улиц, протяженностью 19 киломЕтров. В микрорайоне «Курсай» отремонтируют 13 улиц. На сорока улицах, протяженностью шестнадцать с половиной километров, будет проложена гравийная дорога.