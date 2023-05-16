16 уголовных дел заведено на сотрудников управления образования Шымкента

Главный педагог Шымкента Жанат Тажиева заявила, что не раз сама призывала борцов с коррупцией проверить сферу образования и нарушения находили. Есть и те, кто по результатам проверок попал на скамью подсудимых.

Навести порядок в сфере образования пытаются не первый год. Жанат Тажиева рассказывает: она лично направляла письма в Антикор, проверить сотрудников управления на «чистоту», проанализировать и выявить коррупционные риски. Под уголовное преследование в итоге попали ряд должностных лиц ведомства.

В этом году, из казны на сферу образования выделен 201 миллиард тенге: 174 миллиарда из них — это зарплата педагогов. При этом, факты взяточничества в этой сфере есть.

«Всем известны случаи когда обвиняли в 2022 году заместителя. Несколько директоров школ также уволили и провели следствие. При этом, я считаю, что тех, кто дает взятки сотрудникам образования, тоже нужно наказывать. Возможно, если бы и для них было наказание, был бы порядок», — говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

Зачастую в образовательных учреждениях берут деньги за трудоустройство. Негласные расценки на вакантные места действуют почти во всех образовательных учреждениях страны. Говорят, желающих заполучить тот или иной пусть и школьный «портфель» порой так много, что претенденты конкурируют в неофициальной очереди.

«С начала года 16 уголовных дел заведено. Такие факты есть и у нас. Чтобы не было коррупции, мы работаем и результаты есть. Из акимата сами выходят к нам с просьбой — проверить ведомства на коррупционные риски«, — говорит Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы г. Шымкента.

О каждом факте проявления коррупции родители и педагоги могут сообщать в Call-центр агентства по противодействию коррупции по номеру – 1424.