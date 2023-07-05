Какие мероприятия пройдут в Шымкенте 6 июля в День Астаны

6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник — День столицы.
В южном мегаполисе празднования начались уже сегодня и продолжаться до 6 июля. Выставки, концерты и спортивные мероприятия — вот какую программу организуют для шымкентцев акимат города.
5 июля
- В Централизованной детской библиотеке города Шымкент состоится праздничная программа «Жайнай берсін, Астана!» в 10.00.
- В детском саду №13 в 10:30 состоится мероприятие «Астананың көрікті келбеті»
- В Шымкентской городской специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан пройдет «Астана арман қала» в 11:00
- В Библиотеке №5 в 11:00 мероприятие «Жаңарған, жайнаған – Астана»
- В здании библиотеки №23 в 11:00 праздник «Төбесінде жарқырап, күн байланған Астанам»
- В Музее жертв политических репрессии в 11:00 выставка «Астана – ұлтымыздың ордасы»
- В 12:00 в здании библиотеки №16 исторический час «Ғасырлармен үндескен рухы асқақ – Астана»
- В 20:00 на «Арбате» города праздничное мероприятие «Астана — Ұлы дала елордасы»
- В «Скейт-парке» в парке Абая целый день будет проходить молодежная программа «Shymkent FEST»
- В 11:00 в центре «Рахмет саған анашым» мероприятие «Ыңғайлы спорттық алаңша жобасын жүзеге асыру»
- В 19:00 в школе искусств Каратау пройдёт мероприятие в честь Дня столицы организованное акиматом Аль-Фарабийского района
- В 19:00 в парке Абая пройдёт мероприятие в честь Дня столицы организованное акиматом Туранского района
- В 17:30 по улице Ш.Уалиханова,188Б пройдёт торжественное открытие детской площадки
- В 20:00 в парке Наурыз пройдёт праздничный концерт «АСҚАҚТАЙ БЕР АСТАНА!»
6 июля
- В Каратауском районе пройдёт раздача подарков детям с ограниченными возможностями
- С 10:00-12:00 в Государственном зоологическом парке Шымкента пройдёт мероприятие «Астана атты Керіктің туған күні».