Какие мероприятия пройдут в Шымкенте 6 июля в День Астаны

6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник — День столицы.

В южном мегаполисе празднования начались уже сегодня и продолжаться до 6 июля. Выставки, концерты и спортивные мероприятия — вот какую программу организуют для шымкентцев акимат города.

5 июля

В Централизованной детской библиотеке города Шымкент состоится праздничная программа «Жайнай берсін, Астана!» в 10.00. В детском саду №13 в 10:30 состоится мероприятие «Астананың көрікті келбеті» В Шымкентской городской специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан пройдет «Астана арман қала» в 11:00 В Библиотеке №5 в 11:00 мероприятие «Жаңарған, жайнаған – Астана» В здании библиотеки №23 в 11:00 праздник «Төбесінде жарқырап, күн байланған Астанам» В Музее жертв политических репрессии в 11:00 выставка «Астана – ұлтымыздың ордасы» В 12:00 в здании библиотеки №16 исторический час «Ғасырлармен үндескен рухы асқақ – Астана» В 20:00 на «Арбате» города праздничное мероприятие «Астана — Ұлы дала елордасы» В «Скейт-парке» в парке Абая целый день будет проходить молодежная программа «Shymkent FEST» В 11:00 в центре «Рахмет саған анашым» мероприятие «Ыңғайлы спорттық алаңша жобасын жүзеге асыру» В 19:00 в школе искусств Каратау пройдёт мероприятие в честь Дня столицы организованное акиматом Аль-Фарабийского района В 19:00 в парке Абая пройдёт мероприятие в честь Дня столицы организованное акиматом Туранского района В 17:30 по улице Ш.Уалиханова,188Б пройдёт торжественное открытие детской площадки В 20:00 в парке Наурыз пройдёт праздничный концерт « АСҚАҚТАЙ БЕР АСТАНА!»

6 июля