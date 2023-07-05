Какие мероприятия пройдут в Шымкенте 6 июля в День Астаны

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Тина Кудайберген
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6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник — День столицы.

В южном мегаполисе празднования начались уже сегодня и продолжаться до 6 июля. Выставки, концерты и спортивные мероприятия — вот какую программу организуют для шымкентцев акимат города.

5 июля

  1. В Централизованной детской библиотеке города Шымкент состоится праздничная программа «Жайнай берсін, Астана!» в 10.00.
  2. В детском саду №13 в 10:30 состоится мероприятие «Астананың көрікті келбеті» 
  3. В Шымкентской городской специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан пройдет «Астана арман қала» в 11:00
  4. В Библиотеке №5 в 11:00 мероприятие «Жаңарған, жайнаған – Астана»
  5. В здании библиотеки №23 в 11:00 праздник «Төбесінде жарқырап, күн байланған Астанам»
  6. В Музее жертв политических репрессии в 11:00 выставка «Астана – ұлтымыздың ордасы»
  7. В 12:00 в здании библиотеки №16 исторический час «Ғасырлармен үндескен рухы асқақ – Астана»
  8. В 20:00 на «Арбате» города праздничное мероприятие «Астана — Ұлы дала елордасы»
  9. В «Скейт-парке» в парке Абая целый день будет проходить молодежная программа «Shymkent  FEST» 
  10. В 11:00 в центре «Рахмет саған анашым» мероприятие «Ыңғайлы спорттық алаңша жобасын жүзеге асыру»
  11. В 19:00 в школе искусств Каратау пройдёт мероприятие в честь Дня столицы организованное акиматом Аль-Фарабийского района
  12. В 19:00 в парке Абая пройдёт мероприятие в честь Дня столицы организованное акиматом Туранского района
  13. В 17:30 по улице Ш.Уалиханова,188Б пройдёт торжественное открытие детской площадки
  14. В 20:00 в парке Наурыз пройдёт праздничный концерт «АСҚАҚТАЙ БЕР АСТАНА!»

6 июля 

  1. В Каратауском районе пройдёт раздача подарков детям с ограниченными возможностями
  2. С 10:00-12:00 в Государственном зоологическом парке Шымкента пройдёт мероприятие «Астана атты Керіктің туған күні».

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