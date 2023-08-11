Сын полицейского сел за руль служебной машин

Сына полицейского застали за рулем служебной машины в ходе мониторинга соцсетей, передает OTYRAR.

Установлено, что управлял автомашиной родственник руководителя одного из подразделений департамента полиции.

Сейчас составлен административный протокол по статье 612 части 5 КоАП РК «Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления».

По данному факту инспекцией по личному составу ДП города Шымкент проводится служебное расследование, по результатам которой будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до отстранения от занимаемой должности.