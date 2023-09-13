В Шымкенте осужденный к ограничению свободы, подозревается в очередном преступлении — убийстве, передает OTYRAR со ссылкой на Kozachkov offside.

31-летний житель Шымкента, который избил свою тещу снова напал на человека и убил его.

«Несколько месяцев назад гражданин С. начал жить с девушкой у нее дома. Мужчина был безработным, что вызывало возмущение мамы женщины.

Она несколько раз заводила разговоры о том, что мужчина должен приносить в дом деньги, но мужчина никак не реагировал. Не реагировал вплоть до 19 июня.

В этот день терпение у мужчины лопнуло и он избил свою гражданскую тещу, причем так сильно, что судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью женщины нанесен тяжкий вред.

Сломаны челюсть, стенки лобных пазух, поврежден нос и все остальное, что есть на лице. Плюс многочисленные синяки на теле.

Полиция завела дело и мужчина предстал перед судом. Позже задержанный примирился с мамой Кристины и возместил ей материальный ущерб, поэтому судья не стал отправлять его за решетку и приговорил его к 3,5 годам ограничения свободы.

Хотя санкция 106-й статьи позволяла оградить подсудимого от общества на 8 лет. Приговор был оглашен 11 сентября, то есть два дня назад.

Что же после этого сделал молодой мужчина? Он поехал к своей подруге. Дверь открыл неизвестный мужчина, возможно, новый друг девушки. И мужчина забил его до смерти. Сейчас он снова в изоляторе»,— написал журналист Михаил Козачков.

Пока никаких комментариев со стороны официальных лиц не последовало. Журналисты OTYRAR также следят за ситуацией.