«Доверился господину Бекболату Тлеукахану»: осужденный директор Kausar Travel не согласен с приговором

В резонансном судебном процессе поставили точку, передает OTYRAR.

По версии следствия, глава турфирмы Kausar Trevel обманул 245 паломников со всего Казахстана. Каждый из пострадавших заплатил не меньше тысячи долларов, чтобы отправиться к святым местам. Некоторые из них так и не смогли вылететь из Казахстана, другие оказались в чужой стране без жилья, денег и еды. Общая сумма ущерба составила больше 254 миллионов тенге.

На скамье подсудимых тот самый директор турфирмы. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Перед вынесением приговора подсудимый пытается оправдаться. По словам обвиняемого, все деньги он отправлял мажилисмену.

«Я не считаю себя виноватым. Я наверное виновен только в той части, что не смог вести бизнес нормально. Я сам оказался обманутым и доверился господину Бекболату Тлеукахану. Я со дня задержания говорю об этом, у меня есть чеки. Также хочу сказать, что 522 миллиона тенге – это средства компании, которые были переданы Бекболату Тлеухану, помимо этого 128 миллионов – мои личные средства, их я также передал Бекболату. Поэтому поводу я уже написал заявление во все инстанции. Сейчас говорят, что пострадавших 1200 человек. Могу с уверенностью заявить, что 238 паломников только не улетели, остальные все совершили хадж»,— говорит подсудимый.

Следствие не нашло доказательств словам директора турфирмы. По данным суда, Бекболат Тлеухан не фигурирует в деле, мажилисмен не знаком с ним.

Судья признает виновным — главу Kausar Trevel и назначает ему шесть лет лишения свободы. Осуждённый также обязан выплатить материальный ущерб всем пострадавшим — это около 225 миллионов тенге.

Айнель Оракбаева, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Судом удовлетворены все исковые требования и предоставлен двухмесячный срок для добровольного погашения исковых заявлений. После вступления данного приговора в законную силу, суд будет ждать еще два месяца. Если в течение двух месяцев не будет добровольного погашения, суд направит на принудительное погашение. Дальше уже судебные исполнители будут принудительно исполнять».

Выяснилось, что туристическая фирма официально не была зарегистрирована, а значит работала незаконно. Заработные платы сотрудникам выдавали исключительно в конверте. Туроператоры Kausar Trevel фигурировали в деле в качестве свидетелей. Они заявили, что все средства они перечисляли директору компании.

Айнель Оракбаева, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Подсудимый был указан директором турфирмы Kausar Trevel, которая нигде не зарегистрирована, то есть фирма функционировала незаконно. Фирма также не зарегистрирована в соответствующих органах, не имеет свои счета. То есть она занималась указанной деятельностью изначально незаконно. За подсудимым имеется индивидуальное предпринимательство с начала года ИП «Каусар тагамдары», но это ИП к этому никакого отношения не имеет. Официально подсудимый нигдже на работе не состоит».

Громкий судебный процесс рассматривали больше трех месяцев. Во время вынесения приговора зал суда был переполнен, и это при том, что большинство пострадавших-паломников приехать не смогли. В итоге многие с приговором остались не согласны. Говорят: маленький срок для такого размаха. По словам паломников, к ответственности необходимо привлечь и звёзд казахстанской эстрады, которые активно рекламировали скандальную турфирму.

Нурлан Сергазиев, пострадавший паломник:

«Приговор суда слишком мягкий, обманутых слишком много. Ему нужно было дать 10 лет как минимум. Подсудимый Медет Муратбайулы провел в СИЗО 10 месяцев. Получается, по закону, один день проведённый в СИЗО засчитывается как полтора дня. Если посчитать, то получается, что с его срока убирается полтора года. Теперь ему осталось 3 года, и вполне возможно, что его освободят по УДО. Помимо этого, звёзды казахстанской эстрады, которые рекламировали Kausar Trevel должны привлечь к ответственности. Среди них были Айнур Турсынбаева, Нуржан Керменбаев, группа «Жигиттер» и Нурлан Коянбаев. В большинстве случаев мы доверились им».

Звёзд казахстанской эстрады, к слову, тоже допрашивали во время досудебного расследования. Артисты фигурировали в деле в качестве свидетелей и заявили, что не знали о злом умысле директора турфирмы. Привлекать их к ответственности артистов не стали, суд не нашел признаков противоправных действий с их стороны.

Дело о паломниках взяло своё начало в январе этого года. По данным полиции, турфирме Kausar Trevel поверили, в основном, жители Шымкента и Алматы. В конце января, директора турфирмы задержали на одной из съемных квартир в Алматы и поместили в изолятор временного содержания в Шымкенте.

Свою вину осужденный предприниматель не признал, и не раскаялся. Приговор суда пока не вступил в силу. Обжалует ли решение судьи, глава турфирмы, не понятно, на вопросы журналистов после оглашения приговора он отвечать отказался. Из зала суда его вывели под конвоем.