«Доверился господину Бекболату Тлеукахану»: осужденный директор Kausar Travel не согласен с приговором

-
Көркем Усибалиева
-
0

В резонансном судебном процессе поставили точку, передает OTYRAR.

По версии следствия, глава турфирмы Kausar Trevel обманул 245 паломников со всего Казахстана. Каждый из пострадавших заплатил не меньше тысячи долларов, чтобы отправиться к святым местам. Некоторые из них так и не смогли вылететь из Казахстана, другие оказались в чужой стране без жилья, денег и еды. Общая сумма ущерба составила больше 254 миллионов тенге.

На скамье подсудимых тот самый директор турфирмы. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Перед вынесением приговора подсудимый пытается оправдаться. По словам обвиняемого, все деньги он отправлял мажилисмену.

«Я не считаю себя виноватым. Я наверное виновен только в той части, что не смог вести бизнес нормально. Я сам оказался обманутым и доверился господину Бекболату Тлеукахану. Я со дня задержания говорю об этом, у меня есть чеки. Также хочу сказать, что 522 миллиона тенге – это средства компании, которые были переданы Бекболату Тлеухану, помимо этого 128 миллионов – мои личные средства, их я также передал Бекболату. Поэтому поводу я уже написал заявление во все инстанции. Сейчас говорят, что пострадавших 1200 человек. Могу с уверенностью заявить, что 238 паломников только не улетели, остальные все совершили хадж»,— говорит подсудимый.

Следствие не нашло доказательств словам директора турфирмы. По данным суда, Бекболат Тлеухан не фигурирует в деле, мажилисмен не знаком с ним.

Судья признает виновным — главу Kausar Trevel и назначает ему шесть лет лишения свободы. Осуждённый также обязан выплатить материальный ущерб всем пострадавшим — это около 225 миллионов тенге.

Айнель Оракбаева, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Судом удовлетворены все исковые требования и предоставлен двухмесячный срок для добровольного погашения исковых заявлений. После вступления данного приговора в законную силу, суд будет ждать еще два месяца. Если в течение двух месяцев не будет добровольного погашения, суд направит на принудительное погашение. Дальше уже судебные исполнители будут принудительно исполнять».

Выяснилось, что туристическая фирма официально не была зарегистрирована, а значит работала незаконно. Заработные платы сотрудникам выдавали исключительно в конверте. Туроператоры Kausar Trevel фигурировали в деле в качестве свидетелей. Они заявили, что все средства они перечисляли директору компании.

Айнель Оракбаева, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Подсудимый был указан директором турфирмы Kausar Trevel, которая нигде не зарегистрирована, то есть фирма функционировала незаконно. Фирма также не зарегистрирована в соответствующих органах, не имеет свои счета. То есть она занималась указанной деятельностью изначально незаконно. За подсудимым имеется индивидуальное предпринимательство с начала года ИП «Каусар тагамдары», но это ИП к этому никакого отношения не имеет. Официально подсудимый нигдже на работе не состоит».

Громкий судебный процесс рассматривали больше трех месяцев. Во время вынесения приговора зал суда был переполнен, и это при том, что большинство пострадавших-паломников приехать не смогли. В итоге многие с приговором остались не согласны. Говорят: маленький срок для такого размаха. По словам паломников, к ответственности необходимо привлечь и звёзд казахстанской эстрады, которые активно рекламировали скандальную турфирму.

Нурлан Сергазиев, пострадавший паломник:

«Приговор суда слишком мягкий, обманутых слишком много. Ему нужно было дать 10 лет как минимум. Подсудимый Медет Муратбайулы провел в СИЗО 10 месяцев. Получается, по закону, один день проведённый в СИЗО засчитывается как полтора дня. Если посчитать, то получается, что с его срока убирается полтора года. Теперь ему осталось 3 года, и вполне возможно, что его освободят по УДО. Помимо этого, звёзды казахстанской эстрады, которые рекламировали Kausar Trevel должны привлечь к ответственности. Среди них были Айнур Турсынбаева, Нуржан Керменбаев, группа «Жигиттер» и Нурлан Коянбаев. В большинстве случаев мы доверились им».

Звёзд казахстанской эстрады, к слову, тоже допрашивали во время досудебного расследования. Артисты фигурировали в деле в качестве свидетелей и заявили, что не знали о злом умысле директора турфирмы. Привлекать их к ответственности артистов не стали, суд не нашел признаков противоправных действий с их стороны.

Дело о паломниках взяло своё начало в январе этого года. По данным полиции, турфирме Kausar Trevel поверили, в основном, жители Шымкента и Алматы. В конце января, директора турфирмы задержали на одной из съемных квартир в Алматы и поместили в изолятор временного содержания в Шымкенте.

Свою вину осужденный предприниматель не признал, и не раскаялся. Приговор суда пока не вступил в силу. Обжалует ли решение судьи, глава турфирмы, не понятно, на вопросы журналистов после оглашения приговора он отвечать отказался. Из зала суда его вывели под конвоем.

Новости партнеров

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА