Новый аким Шымкента — Габит Сыздыкбеков

Сегодня на внеочередной сессии депутатов маслихата представили нового акима Шымкента. Им стал Габит Сыздыбеков, передает OTYRAR.

Габит Сыздыбеков родился 8 июля 1980 года в г. Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.

В 2011-2012 гг. — начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК.

В 2012-2017 гг. — советник Посольства Республики Казахстан во Французской Республике.

В 2017 г. — советник Департамента администрации и контроля МИД РК.

В 2017-2019 гг. — советник Председателя Сената Парламента РК, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК.

В 2019 г. — Посол по особым поручениям МИД РК.

В 2019-2021 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сербия.

В 2021 г. назначен первым заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

С февраля 2023 г. — первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства.

Мурат Айтенов был градоначальником Шымкента почти три года. При нем Шымкент удостоился звания лучшего региона по легкости ведения бизнеса.