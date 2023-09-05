Новый аким Шымкента — Габит Сыздыкбеков

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Тина Кудайберген
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Сегодня на внеочередной сессии депутатов маслихата представили нового акима Шымкента. Им стал Габит Сыздыбеков, передает OTYRAR.

Габит Сыздыбеков родился 8 июля 1980 года в г. Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.

  • В 2011-2012 гг. — начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК.
  • В 2012-2017 гг. — советник Посольства Республики Казахстан во Французской Республике.
  • В 2017 г. — советник Департамента администрации и контроля МИД РК.
  • В 2017-2019 гг. — советник Председателя Сената Парламента РК, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК.
  • В 2019 г. — Посол по особым поручениям МИД РК.
  • В 2019-2021 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сербия.
  • В 2021 г. назначен первым заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.
  • С февраля 2023 г. — первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства.

Мурат Айтенов был градоначальником Шымкента почти три года. При нем Шымкент удостоился звания лучшего региона по легкости ведения бизнеса.

 

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